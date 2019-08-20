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Высший совет правосудия решил не отстранять Вовка

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ВСП отклонил ходатайство Генпрокуратуры о временном отстранении Павла Вовка.
Вовка отказались отстранять от обязанностей судьи ОАСК
Вовка отказались отстранять от обязанностей судьи ОАСК
пресс-служба ОАСК

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Высший совет правосудия отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры о временном отстранении судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка в связи с расследованием уголовного производства. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое решение ВСП принял во вторник, рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры о временно отстранении Вовка от отправления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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Ранее Павел Вовк заявил, что сам сложил свои полномочия как глава ОАСК и ушел в отпуск. Вчера на силовиков также открыли дело за обыск админсуда Киева.

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Теги: Вовк, ОАСК, Окружной админсуд, отстранение, ГПУ, ВСП
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Комментариев (1)
T-REX2    20.08.2019, 17:15
Оценка:  -1
T-REX2
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