"Свой важнее профессионала": "Голос" не получил кадровых предложений

В партии Вакарчука подчеркивают, что выступают против квотного принципа при распределении должностей.

Вакарчук считает, что людей надо подбирать профессионально, а не по квотам Facebook Святослава Вакарчука

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Партия "Голос" не получала никаких кадровых предложений. Об этом заявил новоизбранный депутат от политсилы Сергей Рахманин, передает ТСН.

По его словам, партии не поступало официальных предложений относительно должностей в составе нового правительства или в комитетах ВР. Таким образом, Рахманин отметил, что "когда говорят, что мы отказывались от какой-то предложения, то предложения не было".

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Депутат отметил, что партия "Слуга народа", которая набрала больше всего голосов, получила право коалиции, а потому не обязана писать коалиционное соглашение, чтобы объединяться с кем-то.

"Она может создавать коалицию сама. Более того, представители этой политсилы неоднократно заявляли, что способны самостоятельно заполнить все кадровые ниши, которые существуют во власти", - добавил Рахманин.

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В свою очередь, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что его партия, в принципе, против "любого квотного принципа формирования руководящих должностей". По мнению партии, это практика прошлого.

"Никто не готов брать на себя профессиональную ответственность. Все говорят, что" мы "за профессионалов в правительстве, в руководстве комитетов парламента, других должностях, но когда доходит до дела, то свой важнее, чем профессиональный", - говорит он.

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"Партия "Голос" против этого. даже если бы мы были в позиции большинства, были бы против этого", - подчеркнул Вакарчук.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала уже почти 400 депутатов.

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