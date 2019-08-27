У Зеленского ответили, кто возглавит Министерство обороны

Пост может занять человек, который не является военным.

Министерство обороны возглавит гражданский человек, который является экспертом военной отрасли. Об этом сообщила нардеп “Слуги народа” Анна Коваленко в ходе интервью LB.ua.

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Коваленко отметила, что в команде президента Владимира Зеленского обсуждаются несколько кандидатур.

На вопрос о том, кто станет новым министром обороны Украины, Коваленко ответила: “Не знаю”. Между тем, кандидатуры есть, они обсуждаются и кадровое решение будет принято в ближайшее время.

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Также “слуга народа” отметила, что все обсуждаемые кандидатуры не являются частью пропрезидентской партии. Интересно, что все они по состоянию на сегодняшний день не работают в военной сфере. Это значит, что Зеленский планирует отдать кресло министра обороны гражданскому человеку.

Напомним, Зеленский определился с кандидатурой премьера. Источники издания заверяют, что кандидатура премьера осталась одна, а вот министров пока подбирают.

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