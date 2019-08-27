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У Зеленского ответили, кто возглавит Министерство обороны

Комментариев: 1
Пост может занять человек, который не является военным.
Анна Коваленко рассказала, кто возглавит Минобороны
Анна Коваленко рассказала, кто возглавит Минобороны
facebook.com/anna.kovalenko.399

Министерство обороны возглавит гражданский человек, который является экспертом военной отрасли. Об этом сообщила нардеп “Слуги народа” Анна Коваленко в ходе интервью LB.ua.

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Коваленко отметила, что в команде президента Владимира Зеленского обсуждаются несколько кандидатур.

На вопрос о том, кто станет новым министром обороны Украины, Коваленко ответила: “Не знаю”. Между тем, кандидатуры есть, они обсуждаются и кадровое решение будет принято в ближайшее время.

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Также “слуга народа” отметила, что все обсуждаемые кандидатуры не являются частью пропрезидентской партии. Интересно, что все они по состоянию на сегодняшний день не работают в военной сфере. Это значит, что Зеленский планирует отдать кресло министра обороны гражданскому человеку.

Напомним, Зеленский определился с кандидатурой премьера. Источники издания заверяют, что кандидатура премьера осталась одна, а вот министров пока подбирают. 

 

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Теги: МОУ, Коваленко, Слуга народа, пост министра обороны
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Комментариев (1)
Balalaykina    27.08.2019, 15:10
Оценка:  0
Balalaykina
Из гражданских Бутусов более всего соображает в военной сфере. Лучшей кандидатуры нет. Но пойдет ли он к зеленым??
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