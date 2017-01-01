Цемах включен в списки на обмен - росСМИ

Российское информагенство со ссылкой на источник заверило, что Цемаха отпустили именно в рамках обмена между Украиной и РФ.

Цемаха включили в списки обмена между Украиной и РФ УНИАН

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Свидетель по уголовному делу о крушении МН17 Владимир Цемах находится в списках на обмен между Россией и Украиной. Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сказал источник.

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Ранее сообщалось, что Владимира Цемаха выпустили из СИЗО под личное обязательство. Он вернется на оккупированный Донбасс.

Кроме того, суд отпустил из СИЗО еще одного украинца, обвиняемого в работе на ФСБ - Александра Ракушкина.

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