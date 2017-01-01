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Сенцова и Кольченко вызовут в прокуратуру

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Бывшие политзаключенные дадут показания правоохранителям.
Сенцова вызовут в прокуратуру АРК после больницы
Сенцова вызовут в прокуратуру АРК после больницы
УНИАН

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Прокуратура Крыма планирует вызвать для дачи показаний украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко относительно дела об их похищении весной 2014 года. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко, передает УНН.

“Для показаний в рамках их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму в будущем, когда будет пройден этап реабилитации, они пройдут все обзоры у врачей, да, конечно планируем”, - уточнила Диденко.

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По ее словам, Сенцова и Кольченко необходимо признать потерпевшими в уголовных процессах и дальше проводить все необходимые следственные действия.

Напомним, для украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко уже организовано временное жилье. Вопрос постоянного жилья решается. Всех украинцев, которые вернулись из РФ, доставили в больницу Феофании.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенцов и Кольченко анонсировали первую пресс-конференцию.

 

 

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Теги: Сенцов, Кольченко, политзаключенные, прокуратура, АРК, Крым, допрос
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