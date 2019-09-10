Порошенко снова проигнорировал допрос и даже не прислал адвоката

Пятый президент Украины опять проигнорировал визит в ГБР.

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Пятый президент Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в Госбюро расследований на 09:00 утра. Об этом со ссылкой на информацию ГБР пишет УНН.

“Порошенко не явился на допрос в ГБР. Нет никого, даже его адвоката. Он, видимо, взял тактику не ходить”, - сообщили в пресс-службе.

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В Государственном бюро расследований находятся еще пять повесток на допрос пятого президента. Напомним, 6 сентября Порошенко снова не явился на допрос в ГБР.

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