Порошенко снова проигнорировал допрос и даже не прислал адвоката
Пятый президент Украины опять проигнорировал визит в ГБР.
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Пятый президент Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в Госбюро расследований на 09:00 утра. Об этом со ссылкой на информацию ГБР пишет УНН.
“Порошенко не явился на допрос в ГБР. Нет никого, даже его адвоката. Он, видимо, взял тактику не ходить”, - сообщили в пресс-службе.
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В Государственном бюро расследований находятся еще пять повесток на допрос пятого президента. Напомним, 6 сентября Порошенко снова не явился на допрос в ГБР.
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