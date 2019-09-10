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Адвокат Порошенко все же пришел в ГБР и принес его показания

Комментариев: 1
Пятый президент находится на заседании Верховной Рады.
Порошенко игнорирует ГБР из-за работы
Порошенко игнорирует ГБР из-за работы
Facebook Петра Порошенко

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Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань все же принес его показания в Госбюро расследований. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что Порошенко не может ходить на допросы в рабочие дни, когда идут пленарные заседания Верховной Рады.

“ГБР почему-то не учитывает календаря пленарных заседаний Верховной Рады. Они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос“, - подчеркнул Головань.

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Он отметил, что принес письменные свидетельства Порошенко, но не уточнил, по какому делу.

Ранее, 6 сентября, Порошенко не пришел на допрос в ГБР - по словам адвоката, повестка на следственные действия была вручены несвоевременно.

Ранее также сообщалось, что сегодня в ГБР не явились ни Порошенко, ни его адвокат - но последний, очевидно, позже все же добрался до ведомства.

 

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Теги: Порошенко, Рада, депутаты, ГБР, допрос, работа
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Комментариев (1)
MNI1957    10.09.2019, 12:17
Оценка:  0
MNI1957
срёт он на эту власть,потому, что знает,что он безнаказанный
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