Адвокат Порошенко все же пришел в ГБР и принес его показания

Пятый президент находится на заседании Верховной Рады.

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Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань все же принес его показания в Госбюро расследований. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что Порошенко не может ходить на допросы в рабочие дни, когда идут пленарные заседания Верховной Рады.

“ГБР почему-то не учитывает календаря пленарных заседаний Верховной Рады. Они должны понимать, что работа парламента - это уважительная причина неявки на допрос“, - подчеркнул Головань.

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Он отметил, что принес письменные свидетельства Порошенко, но не уточнил, по какому делу.

Ранее, 6 сентября, Порошенко не пришел на допрос в ГБР - по словам адвоката, повестка на следственные действия была вручены несвоевременно.

Ранее также сообщалось, что сегодня в ГБР не явились ни Порошенко, ни его адвокат - но последний, очевидно, позже все же добрался до ведомства.

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