Рада приняла закон о переаттестации и конкурсах прокуроров

Проект приняли в первом чтении, также проголосовали за его ускоренную подготовку ко второму.

Депутаты проголосовали за закон о реформе прокуратуры УНИАН

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Верховная Рада приняла проект закона 1032, касающийся реформы органов прокуратуры. Соответствующее решение поддержали 287 народных депутатов, передает УНН.

Законопроект направлен на внедрение первоочередных и, во многом временных мер, связанных прежде всего с кадровой перезагрузкой органов прокуратуры путем аттестации действующих прокуроров.

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Кроме того кандидатам предоставят возможность на конкурсной основе занять должность прокурора в любом органе прокуратуры.

Основной целью законопроекта является создание предпосылок для построения системы прокуратуры, деятельность которой базируется на принципах эффективности, профессионализма, независимости и ответственности.

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Кроме того, 262 нардепа поддержали инициативу сократить продолжительность рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Напомним, ранее Рада приняла в первом чтении закон, который ограничивает функции ВАКС только делами вип-коррупционеров.

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