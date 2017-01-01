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Итоги 13 сентября: форум YES и розпуск ЦИК

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Зеленский посетил форум
Зеленский посетил форум
president.gov.ua

В Киеве открылся ежегодный форум YES; Верховная Рада уволила весь состав ЦИК: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.  

 

В Киеве состоялся состоялся первый день форума YES 

Среди спикеров форума был президент Владимир Зеленский с женой Еленой. Саммит будет проходить в течение 3 дней - с 12 по 14 сентября. В ходе форума выступят 400 политиков, бизнесменов и общественников из 26 стран.

На саммит приглашены: 

  • Президент Украины Владимир Зеленский. 
  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. 
  • Президент Финляндии Саули Ниинисте. 
  • Экс-президент Польши Александр Квасьневский. 
  • Экс-премьер Великобритании Тони Блер.

 

Верховная Рада уволила весь состав ЦИК

Верховная Рада Украины уволила весь состав Центральной избирательной комиссии. Таким образом были досрочно ликвидированы полномочия ведомства, которое обеспечивали проведение выборов, в том числе парламентских. “За” роспуск ЦИК проголосовал 341 народный депутат. Проект приняли в целом.

 

Украина передала России списки для нового обмена пленными

Украинская сторона уже подготовила и передала списки удерживаемых в России украинских граждан, которых Украина хотела бы обменять. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

“Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали”, - заявила правозащитница.

 

Зеленский озвучил позицию по Донбассу

Необходимо завершить войну и вернуть все свои территории дипломатическим путем. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский на 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

“Те, кто отважно защищает Украину, должны вернуться победителями. Мы должны завершить войну и вернуть свои территории“, - отметил он.

“Но я неоднократно говорил, что единственный путь к этому - дипломатия“, - подчеркнул Зеленский.

 

Стало известно, о чем будут говорить Зеленский и Трамп

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время запланированной встречи в Нью-Йорке обсудят стабилизацию ситуации на Донбассе и прекращение войны. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, общаясь с журналистами в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве. 

“Работа и так идет, но президенты должны встретиться, чтобы дать новый толчок для этого сотрудничества и, возможно, это даст толчок в других вопросах”, - подчеркнул Данилюк.

 

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