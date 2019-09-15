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Депутат: Ветированный Зеленским новый Избирательный кодекс пересмотрят

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Но радикально менять кодекс не будут.
Рада хочет пересмотреть ветированный Зеленским кодекс
Рада хочет пересмотреть ветированный Зеленским кодекс
president.gov.ua

Принятый Верховной Радой и ветированный президентом Зеленским Избирательный кодекс будет пересматриваться. Об этом в интервью LB.ua заявил одни из лидеров «Слуги народа», народный депутат Александр Корниенко.

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"У меня много вопросов к этой процедуре. Не думаю, что мы будем радикально эту систему менять. Но ее точно нужно упрощать, чтобы она стала более понятной", - отметил Корниенко.

"Положения, которые не будут соответствовать внесенным в Конституцию изменениям, будем пересматривать", - добавил также он.

Напомним, Избирательный кодекс был принят предыдущим составом Верховной Рады в июле 2019 года. Действующий президент ветировал его из-за «положений, противоречащих Конституции». Кодекс предусматривал открытые списки и отмену мажоритарки.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" уже нашла 35 претендентов в члены ЦИК.

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Теги: вето, Избирательный кодекс, Слуга народа
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