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Пойманный на взятке экс-глава Николаевского автодора вышел под залог в 2 млн. грн

Комментариев: 6
Залог был внесен на счет антикоррупционного суда в понедельник, 16 сентября.
Арестованный при получении взятки экс-начальник Николаевского облавтодора Андрей Максименко
Арестованный при получении взятки экс-начальник Николаевского облавтодора Андрей Максименко
mycity.mk.ua

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За бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, которого 11 сентября задержали во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов, внесли залог. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

За руководителя Службы автодорог в Николаевской области внесен залог... Сегодня на специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога поступили средства в объеме в соответствии с решением суда, - говорится в сообщении.

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Напомним, 11 сентября в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов. В тот же день Государственное агентство автомобильных дорог Украины освободило его от должности. 13 сентября Высший антикоррупционный суд арестовал Максименко с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 927 тыс. грн.

Напомним, Рада ограничила нагрузку ВАКС только делами топ-коррупционеров. Законопроект пока принят в первом чтении и призван разгрузить Антикоррупционный суд.

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Теги: ВАКС, облавтодор, Николаев, залог
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Комментариев (6)
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Э+Є    16.09.2019, 17:56
Оценка:  +1
Э+Є
Да, это только в транспорте штраф в 20-кратном размере....
Конечно не исключаю, что в 20-кратном размере он и уплатил, вот только не государству....
Coюзник    16.09.2019, 17:48
Оценка:  +3
Coюзник
А слабо определить происхождение этих 2 млн. грн ... откуда деньги на залог???
Э+Є    16.09.2019, 17:55
Оценка:  +1
Э+Є
Так взятка ж не первая и не последняя... Тем более, что залог даже меньше, чем сумма взятки
asfd0    16.09.2019, 17:43
Оценка:  +2
asfd0
Одним словом - рыночные отношения.
WTF2wtf    16.09.2019, 17:25
Оценка:  +2
WTF2wtf
Шта???
Одна только взятка, на которой его взяли, была больше этих "2 млн грн"!!!
WTF2wtf    16.09.2019, 17:27
Оценка:  +1
WTF2wtf
Так это всего одна его взятка!!!!
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