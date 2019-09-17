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Под Кропивницким вандалы обрисовали памятник жертвам Холокоста

Комментариев: 2
Злоумышленникам грозит штраф или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Полиция открыла уголовное производство
Полиция открыла уголовное производство
Обозреватель

В Кировоградской области неизвестные разрисовали памятник жертвам Холокоста. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Правоохранители просят всех, кто владеет любой информацией по этому делу, обратиться в ближайший участок полиции.

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"Работниками сектора реагирования патрульной полиции  Голованевского отдела во время патрулирования на расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск - Клиновое было установлено, что неизвестное лицо осуществило надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста", - говорится в сообщении.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". За содеянное злоумышленникам грозит штраф или ограничение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщалось 15 сентября, вандалы осквернили памятник евреям в Николаевской области.

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Теги: памятник, Холокост, Кировоградская область
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    17.09.2019, 17:02
Оценка:  +1
SEMPENTY
Маловато будет. Лет бы по 10
VSHIVANKA    17.09.2019, 16:49
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ДА ТО ЖЕ АКТИВИСТЫ И ПАТРИОТЫ !!!
СУГС !!!
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