Под Кропивницким вандалы обрисовали памятник жертвам Холокоста

Злоумышленникам грозит штраф или ограничение свободы на срок до 5 лет.

В Кировоградской области неизвестные разрисовали памятник жертвам Холокоста. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

Правоохранители просят всех, кто владеет любой информацией по этому делу, обратиться в ближайший участок полиции.

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"Работниками сектора реагирования патрульной полиции Голованевского отдела во время патрулирования на расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск - Клиновое было установлено, что неизвестное лицо осуществило надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста", - говорится в сообщении.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". За содеянное злоумышленникам грозит штраф или ограничение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщалось 15 сентября, вандалы осквернили памятник евреям в Николаевской области.

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