МИД надеется на Донбассе обойтись без миротворцев

Пристайко говорит, что раньше миротворческие миссии редко бывали успешными.

Пристайко считает, что миротворцы на Донбассе пока не нужны миссия при НАТО

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Министерство иностранных дел Украины предлагает разрешить конфликт на Донбассе без миротворцев ООН. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает РБК-Украина

Пристайко напомнил, что идея о введении на Донбасс миротворческой миссии ООН принадлежала экс-президенту Петру Порошенко - за год до так называемого плана Владимира Путина.

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"В нашем варианте она была другой. Мы не говорили о том, что миссия должна стоять на линии соприкосновения между украинскими войсками и этими формированиями "ЛДНР". Мы говорили о том, что миссия и временная администрация нужны для того, чтобы навести порядок", - отметил он.

По словам министра, миротворческая миссия ООН приводила к успеху в редких ситуациях. "В подавляющем большинстве история показывает, что это приводит к замораживанию конфликта. Часто - на десятки лет", - отметил он.

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"Наше предложение - попробовать решить ситуацию на основе Минских договоренностей, которые уже заключены. Если у нас не получится, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее глава ОБСЕ поддержал план Штайнмайера. Также сегодня Киев отказался подписаться под "формулой Штайнмайера", но согласие на нее давал.

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