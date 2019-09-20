Арахамия объяснил, почему "Слуги народа" испугались закона о прослушке

Глава президентской фракции уверен, что его подопечных просто запугали те, кому невыгоден закон.

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Председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия назвал “недоразумением“ и “психологической спецоперацией“ вчерашний провал голосования по закону о "прослушке“. Такое мнение глава президентской фракции озвучил журналистам в кулуарах парламента, пишет УНИАН.

По его словам, во фракции нет противников данного закона, людей просто дезинформировали:

Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали многих депутатов. Потому что это касалось лично их... Потом мы сегодня на собрании фракции это продискутировали, и оказалось, что это просто была спецоперация, информационная психологическая спецоперация, - отметил депутат.

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Для справки. Законопроект, о котором идет речь, среди прочего предлагает предоставить НАБУ и ГБР разрешение на обыски и “прослушку“ депутатов без предварительного согласия Верховной Рады.

По словам Давида Арахамия, предоставление силовым органам таких полномочий является закономерным продолжением закона о снятии неприкосновенности с депутатов и уравнивания их в правах с рядовыми гражданами:

Почему вас можно прослушивать, а меня нельзя? Тогда это депутатская неприкосновенность, просто она возвращается. Но для чего тогда вы говорили на все камеры две недели тому назад, что вы отменили что-то?, - пояснил свою позицию руководитель фракции.

Напомним, Рада разрешила НБУ штрафовать банки из-за обманутых клиентов.

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