Клименко пообещал бороться с уличной преступностью и насилием в семье

Глава Нацполиции прокомментировал приоритетные задачи ведомства после назначения на должность.

Клименко рассказал о своих основных задачах в Нацполиции mvs.gov.ua

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Новый глава Нацполиции Игорь Клименко выразил Кабмину благодарность за доверие. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган - Национальную полицию Украине. В то же время, понимаю сверхответственность и важность этой должности", - сказал он.

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Клименко заверил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания Нацполиции, и обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений", - отметил он.

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"Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличных проявлений, а также повышения эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - сообщил глава Нацполиции.

Клименко отметил, что будет активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ.

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Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT-компонентов в построении ведомства.

Справка от МВД. Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году закончил Харьковский военный университет. До 1997 года проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию - психолог. В 2014 году закончил магистратуру Днепропетровского госуниверситета внутренних дел по специальности "Правоведение".

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В органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области до начальника Департамента и замглавы Нацполиции Украины.

Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в антитеррористических операциях на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Игорь Клименко возглавил Нацполицию Украины.

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