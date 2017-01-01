Сенцова пригласили в ПАСЕ

Освобожденного украинца ждут в ПАСЕ.

Известного украинского режиссера и бывшего российского политзаключенного Олега Сенцова пригласили на следующей неделе принять участие в мероприятиях Парламентской ассамблее Совета Европы.

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Об этом передает Укринформ, ссылаясь на программу мероприятий ПАСЕ.

Предварительно известно, что Сенцов примет участие в тематическом мероприятии ПАСЕ, которое напрямую относится к проблематике подрыва механизма защиты прав человека авторитарными государствами.

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Мероприятие будет курировать немецкий парламентарий Франко Швабе. Именно по его инициативе был приглашен освобожденный из российского плена украинский режиссер. По предварительной информации, событие запланировано на четверг, 3 октября.

Напомним, Сенцов отправился в Берлин общаться с теми, кто за него боролся. У режиссера - насыщенная программа встреч с депутатами Бундестага, СМИ, “а также теми, кто боролся за освобождение Сенцова.

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