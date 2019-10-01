ГБР завело дело на Луценко по заявлению Арахамии

Правоохранители будут выяснять, действительно ли экс-генпрокурор владел сетью подпольных казино.

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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко. Дело открыто на основании заявления председателя парламентской фракции “Слуга народа“ Давида Арахамии. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко, пишет УНН.

На Луценко по заявлению Арахамии открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УК (злоупотребление властью и служебным положением - ред.), - сообщил Билоусенко.

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По его данным, в ГБР поступило заявление председателя парламентской фракции “Слуги народа“ Давида Арахамии, в котором указывается на возможное совершение бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребления служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом.

Напомним, в конце августа председатель парламентской фракции “Слуги народа“ Давид Арахамия заявил, что бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. В связи с этим он в сентябре обещал лично обратиться в правоохранительные органы.

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