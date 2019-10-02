Зеленский заверил, что никакой "зрады" в "формуле" Штайнмайера нет - Арахамия

При этом во фракции признали, что есть закрытая часть переговоров и коммуницировать с обществом они пока не могут.

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Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с лидерами парламентских фракций и групп, а после провел встречу с депутатами "Слуги народа". Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады, передает "Фокус".

По его словам, президент заверил, что в подписании "формулы Штайнмайера" нет никакой "зрады".

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"Я хочу вас заверить, нет ни одного намека на какие-либо капитуляции и нарушение интересов Украины. Я, к сожалению, не могу сказать вам, есть закрытая часть переговоров", - отметил он.

"Не можем сейчас коммуницировать с обществом. Помните, как это было с обменом пленными, когда выпустили Цемаха и началась большая зрада в обществе, а потом все говорили "спасибо", – рассказал депутат.

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Арахамия гарантировал, что сейчас все "нормально". По его словам, подписание формата – это только технический шаг для перехода в "нормандский формат". Он добавил, что сейчас нет концепции нового закона об особом статусе, но заверил, что он будет обсуждаться с обществом.

Отметим, что из-за встречи президента с главами фракций, а потом с депутатами "Слуги народа" пленарное заседание парламента открылось с опозданием на час.

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