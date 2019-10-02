Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский заверил, что никакой "зрады" в "формуле" Штайнмайера нет - Арахамия

Комментариев: 17
При этом во фракции признали, что есть закрытая часть переговоров и коммуницировать с обществом они пока не могут.
Арахамия заверил, что никакой зрады власть не планирует
Арахамия заверил, что никакой зрады власть не планирует
УНИАН

Читай также: Формулу Штайнмайера закрепили не одним документом

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с лидерами парламентских фракций и групп, а после провел встречу с депутатами "Слуги народа". Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады, передает "Фокус".

По его словам, президент заверил, что в подписании "формулы Штайнмайера" нет никакой "зрады".

Читай также: Зеленский быстро переговорил со "слугами народа" и покинул Раду

"Я хочу вас заверить, нет ни одного намека на какие-либо капитуляции и нарушение интересов Украины. Я, к сожалению, не могу сказать вам, есть закрытая часть переговоров", - отметил он.

"Не можем сейчас коммуницировать с обществом. Помните, как это было с обменом пленными, когда выпустили Цемаха и началась большая зрада в обществе, а потом все говорили "спасибо", – рассказал депутат.

Читай также: В СМИ появились копии бумаг, подписанных в Минске

Арахамия гарантировал, что сейчас все "нормально". По его словам, подписание формата – это только технический шаг для перехода в "нормандский формат". Он добавил, что сейчас нет концепции нового закона об особом статусе, но заверил, что он будет обсуждаться с обществом.

Отметим, что из-за встречи президента с главами фракций, а потом с депутатами "Слуги народа" пленарное заседание парламента открылось с опозданием на час.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Арахамия, Слуга народа, депутаты, формула Штайнмайера, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (20)
Отсортировать по дате Вниз
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 13:06
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
"есть закрытая часть переговоров и коммуницировать с обществом они пока не могут" -
Цена еще обговаривается!
lusyika    02.10.2019, 12:39
Оценка:  +1
lusyika
М. ЗЕленскі розповідала, що у нах "всьо будєт откріто..." а теперт поза кутами приймають закони, голосують - как скажут!!!! А ві ЗЕлепупіки вірте й далі!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хулиганка*    02.10.2019, 13:05
Оценка:  -1
Хулиганка*
своего мужа отправляй
Хулиганка*    02.10.2019, 13:07
Оценка:  0
Хулиганка*
на войну и сына в придачу за интересы порошенко , пашинского (уже слинял в Эмираты), луценко (уже в Лондоне) и за гонтареву...А нам нужен мир. удивительно, что и тетки у кастрюль такие же агрессивные и только за войну топят.
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 12:36
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Главный тезис: Украину мы продали, но о цене ещё договариваемся!
Woodbrother    02.10.2019, 12:38
Оценка:  0
Woodbrother
Надо теперь внимательно следить за кипрскими оффшорами вело-клоуна зеленского. Из кремля вот вот повалят мегаденьги за продажу Украины.
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 12:44
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
А заодно и за аэропортом Днепра, Коломойский держит самолет в готовности к шухеру!
Зарин_и_Зоман    02.10.2019, 12:35
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Агрохимия на Галустяна очень уж похож!
Woodbrother    02.10.2019, 12:37
Оценка:  -3
Woodbrother
Родственник наверное. Сейчас у власти клоуны.
Зарин_и_Зоман    02.10.2019, 12:41
Оценка:  -1
Зарин_и_Зоман
Не родственник, а собрат по разуму!
alex-zol    02.10.2019, 12:33
Оценка:  -1
alex-zol
порохоботы, сосите куй))))))))))))))
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 12:35
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
За тобой не поспеть! Ты ни кому не оставляешь ни капли!
Джо-кер    02.10.2019, 12:32
Оценка:  -1
Джо-кер
ЗРАДА, ДРУЗІ((((. БЛАЗНЯ ГЕТЬ.
Джо-кер    02.10.2019, 12:30
Оценка:  -1
Джо-кер
Геть запроданця проросійського, маріонетку полупокера зеленого. Слава Украйїні.
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 12:26
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Мы нашу ЗРАДУ в "перемогу" определим!
Так и было задумано Главное рассказать по телеку что это во благо!
Зарин_и_Зоман    02.10.2019, 12:35
Оценка:  -2
Зарин_и_Зоман
Пошлём её в десант???
Woodbrother    02.10.2019, 12:23
Оценка:  -1
Woodbrother
Пусть этот штайнмаер две области Германии подарит кремлю в начале, а потом будет нам свои формулы подсовывать.
Джо-кер    02.10.2019, 12:25
Оценка:  0
Джо-кер
Там немец совсем не при делах. Формула выписана Лавровым, под диктовку Путина.
ВосставшийИзБана    02.10.2019, 12:30
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 Woodbrother

Тут главное придумать красивое иностранное название и лохи тут же на это поведуться.
ВосставшийИзБана    02.10.2019, 12:14
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Да кто ему верит?! Он же опять "пошутил"! Нет никакой формулы Штайнмайера. Есть формула Лаврова-Путина.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь