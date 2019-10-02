"Не понимают возможных последствий": Порошенко о подписании "формулы Штайнмайера"
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Нынешняя украинская власть не понимает возможных последствий принятия текста по имплементации “формулы Штайнмайера“. Об этом заявил пятый президент Украины, народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады, пишет “Интерфакс-Украина“.
Сегодня представители “Слуги народа“ сами в своих выступлениях признали, что это не является “формулой Штайнмайера“ - это российская формула... Они сказали, что этой формулы не существует, это означает, что четкого понимания у власти, что случилось вчера, до сих пор нет, - сказал он.
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Экс-президент указал на то, что по так называемой “формуле Штайнмайера“ уже появилась масса противоречивых комментариев:
Начиная от господина Лаврова (министра иностранных дел РФ – ред.), что они сделают на территории оккупированного Донбасса своё Приднестровье, и заканчивая главарями террористических группировок, что после того, как Украина признала “формулу Штайнмайера“, они уже толкуют это как право народа Донбасса на самоопределение, - рассказал Порошенко.
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Он также сообщил, что представители парламентских фракций планируют пригласить президента Зеленского в Верховную Раду для выработки совместной позиции:
Я заявляю, что на внешнем фронте, особенно в вопросах отпора российской агрессии, Украина должна быть единой, - подчеркнул оппозиционный нардеп.
Напомним, сегодня Зеленский “очень нервно“ пообщался с представителями фракций парламента, но выходить на трибуну в сессионном зале отказался.
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