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"Не понимают возможных последствий": Порошенко о подписании "формулы Штайнмайера"

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Экс-президент уверен, что его преемник просто не осознает, "что случилось вчера".
Порошенко уверен, что Зеленский просто не осознает, что сделал
Порошенко уверен, что Зеленский просто не осознает, что сделал
Фейсбук Петра Порошенко

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Нынешняя украинская власть не понимает возможных последствий принятия текста по имплементации “формулы Штайнмайера“. Об этом заявил пятый президент Украины, народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады, пишет “Интерфакс-Украина“.

Сегодня представители “Слуги народа“ сами в своих выступлениях признали, что это не является “формулой Штайнмайера“ - это российская формула... Они сказали, что этой формулы не существует, это означает, что четкого понимания у власти, что случилось вчера, до сих пор нет, - сказал он.

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Экс-президент указал на то, что по так называемой “формуле Штайнмайера“ уже появилась масса противоречивых комментариев:

Начиная от господина Лаврова (министра иностранных дел РФ – ред.), что они сделают на территории оккупированного Донбасса своё Приднестровье, и заканчивая главарями террористических группировок, что после того, как Украина признала “формулу Штайнмайера“, они уже толкуют это как право народа Донбасса на самоопределение, - рассказал Порошенко.

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Он также сообщил, что представители парламентских фракций планируют пригласить президента Зеленского в Верховную Раду для выработки совместной позиции:

Я заявляю, что на внешнем фронте, особенно в вопросах отпора российской агрессии, Украина должна быть единой, - подчеркнул оппозиционный нардеп.

Напомним, сегодня Зеленский “очень нервно“ пообщался с представителями фракций парламента, но выходить на трибуну в сессионном зале отказался.

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Теги: Петр Порошенко, формула Штайнмайера
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Комментариев (0)
asfd0    02.10.2019, 14:35
Оценка:  +1
asfd0
Не бухни шоколадный, Зе остановит развязанный тобой геноцид собственного народа и войдёт в историю, а тебя на помойке ждут ))))))))
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