"Не понимают возможных последствий": Порошенко о подписании "формулы Штайнмайера"

Экс-президент уверен, что его преемник просто не осознает, "что случилось вчера".

Порошенко уверен, что Зеленский просто не осознает, что сделал Фейсбук Петра Порошенко

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Нынешняя украинская власть не понимает возможных последствий принятия текста по имплементации “формулы Штайнмайера“. Об этом заявил пятый президент Украины, народный депутат от фракции “Европейская солидарность“ Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады, пишет “Интерфакс-Украина“.

Сегодня представители “Слуги народа“ сами в своих выступлениях признали, что это не является “формулой Штайнмайера“ - это российская формула... Они сказали, что этой формулы не существует, это означает, что четкого понимания у власти, что случилось вчера, до сих пор нет, - сказал он.

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Экс-президент указал на то, что по так называемой “формуле Штайнмайера“ уже появилась масса противоречивых комментариев:

Начиная от господина Лаврова (министра иностранных дел РФ – ред.), что они сделают на территории оккупированного Донбасса своё Приднестровье, и заканчивая главарями террористических группировок, что после того, как Украина признала “формулу Штайнмайера“, они уже толкуют это как право народа Донбасса на самоопределение, - рассказал Порошенко.

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Он также сообщил, что представители парламентских фракций планируют пригласить президента Зеленского в Верховную Раду для выработки совместной позиции:

Я заявляю, что на внешнем фронте, особенно в вопросах отпора российской агрессии, Украина должна быть единой, - подчеркнул оппозиционный нардеп.

Напомним, сегодня Зеленский “очень нервно“ пообщался с представителями фракций парламента, но выходить на трибуну в сессионном зале отказался.

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