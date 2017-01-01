Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итоги 3 октября: Обращение Зеленского, новый глава СНБО

Комментариев: 0
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Итоги 3 октября: Обращение Зеленского, новый глава СНБО
president.gov.ua

Президент объяснил суть формулы Штайнмайера и назначил нового главу Совета нацбезопасности и обороны: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Президент объяснил украинцам суть формулы Штайнмайера по Донбассу

Президент Владимир Зеленский на фоне протестов записал видеообращение с разъяснением по поводу формулы Штайнмайера.

По словам главы государства, Украина в Минске договорилась о том, что закон об особом статусе Донбасса заработает после проведения там местных выборов, которые пройдут в соответствии с законодательством Украины и под наблюдением ОБСЕ.

Также президент заявил, что слышит всех протестующих, но призывает их не поддаваться на манипуляции и провокации“. Он заверил, что никогда не сдаст интересы страны.

 

Зеленский назначил главу СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны бывшего мэра Луганска, экс-губернатора Луганской области Алексея Данилова.

 

Парламент принял закон о концессиях

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон о концессиях, предполагающий изменение ряда законодательных норм с целью совершенствования правового регулирования концессионной деятельности.

Инициаторы закона ожидают, что он позволит сбалансировать интересы заинтересованных сторон и обеспечит условия для роста объема привлеченных инвестиций.

 

В Украину приехала глава Бюро Госдепартамента

В Киев прибыла глава Бюро Госдепартамента США по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали. Целью визита является общение с украинскими и международными партнерами по вопросам конфликта на Донбассе и поддержки ветеранов.

 

Глава государства предложил новый состав ЦИК

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении нового состава ЦИК. В документе указаны 17 кандидатур.

 

Госдеп одобрил продажу Украине 150 ракет Javelin

Госдепартамент США разрешил продажу Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39,2 миллиона долларов.

В Вашингтоне уверены, что новое оружие не повлияет на баланс сил в регионе.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: итоги дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь