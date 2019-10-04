Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийство Даши Лукьяненко: Суд оставил педофила в СИЗО

Комментариев: 1
Также суд продлил срок расследования .
Убийство Даши Лукьяненко: Суд оставил педофила в СИЗО
© dumskaya.net
Фото 1/5
Убийство Даши Лукьяненко: Суд оставил педофила в СИЗО
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Киевский районный суд Одессы 4 октября продлил меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко.

Об этом сообщает Думская.

Читай также: Три месяца выбирал жертву: новые подробности убийства 11-летней Даши

Педофил остается еще на два месяца в следственном изолятора без возможности выхода на свободу под денежный залог. Отметим, что сам подозреваемый поддержал ходатайство прокуратуры — он не против вернуться в СИЗО. 

Расследование убийства продолжаются. Учитывая большое количество назначенных экспертиз, суд удовлетворил ходатайство обвинения и продлил срок досудебного расследования до шести месяцев (до 20 декабря).

Тарасову инкриминируют преступления, предусмотренные сразу четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 - “похищение“, “покушение на изнасилование несовершеннолетнего“, “убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием“ и “надругательство над телом“.

Напомним, 11-летнюю Дашу Николай Тарасов пытался изнасиловать и убил двумя ударами ножом в шею.

Тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня, нашли 19 июня в выгребной яме частного домовладения, расположенного рядом с местом, где пропала девочка.

Читай также: Петиция о химической кастрации педофилов набрала голоса

По подозрению в убийстве сразу же был задержан 22-летний юноша, который живет в этом доме с родителями, о его семье ходили нехорошие слухи. При задержании подозреваемый сознался в попытке изнасилования и убийстве.

21 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. 9 августа суд продлил содержание под стражей еще на два месяца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: педофил, Одесская область, девочка, убийство, изнасилование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
vlad006    04.10.2019, 16:41
Оценка:  +1
vlad006
еще не убили?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь