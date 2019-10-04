Убийство Даши Лукьяненко: Суд оставил педофила в СИЗО

Также суд продлил срок расследования .

Киевский районный суд Одессы 4 октября продлил меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко.

Об этом сообщает Думская.

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Педофил остается еще на два месяца в следственном изолятора без возможности выхода на свободу под денежный залог. Отметим, что сам подозреваемый поддержал ходатайство прокуратуры — он не против вернуться в СИЗО.

Расследование убийства продолжаются. Учитывая большое количество назначенных экспертиз, суд удовлетворил ходатайство обвинения и продлил срок досудебного расследования до шести месяцев (до 20 декабря).

Тарасову инкриминируют преступления, предусмотренные сразу четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 - “похищение“, “покушение на изнасилование несовершеннолетнего“, “убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием“ и “надругательство над телом“.

Напомним, 11-летнюю Дашу Николай Тарасов пытался изнасиловать и убил двумя ударами ножом в шею.

Тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня, нашли 19 июня в выгребной яме частного домовладения, расположенного рядом с местом, где пропала девочка.

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По подозрению в убийстве сразу же был задержан 22-летний юноша, который живет в этом доме с родителями, о его семье ходили нехорошие слухи. При задержании подозреваемый сознался в попытке изнасилования и убийстве.

21 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. 9 августа суд продлил содержание под стражей еще на два месяца.

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