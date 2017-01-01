По "нормандскому формату" осталось согласовать только дату - МИД

Несколько дат уже обсуждается, но ни по одной нет согласия всех четырех сторон.

Пристайко рассказал о ситуации со встречей в "нормандском формате" УНИАН

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что все условия для встречи в "нормандском формате" были выполнены и сейчас согласовывается дата. Об этом он сообщил во время брифинга с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передает ТСН.

"Конкретной даты встречи еще нет у "нормандском формате". Но все условия фактически выполнены всех сторон. Все готовы. Мы ищем приемлемую дату", - отметил Пристайко.

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По его словам, несколько дат уже обсуждается, однако он не может их назвать, поскольку нет ее согласования со всех четырех сторон.

Отметим, саммит в "нормандском формате" на уровне лидеров Франции, Германии, России и Украины, скорее всего, состоится в ближайшее время.

Этого не скрывают ни в одной из этих четырех стран, а о близости этой встречи говорят и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон, и Владимир Зеленский.

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Только в России пытаются всячески выдвинуть определенные условия для саммита, однако также намекают, что событие состоится.

Напомним, ранее в МИД заявили о срыве разведения вооруженных сил на Донбассе.

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