Песков отреагировал на слова Лукашенко о конфликте РФ и Украины
Читай также: В Кремле заявили, что не могут повлиять на отвод войск боевиков на Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что в Донбассе происходит конфликт России и Украины, передает МК.
Заявление президента Белоруссии прозвучало в ходе его выступления на международном форуме “Минский диалог“. “Здесь можно только не согласиться с оценкой“, - сказал Песков.
Читай также: Кремль хотел бы обмена пленными в формате "всех на всех"
Представитель Кремля повторил официальную позицию Москвы о том, что в Донбассе происходит "внутриукраинский конфликт", а Россия “никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта“.
При этом Песков призвал не рассматривать вопрос о том, “кто кем кого считает“, а обращать внимание на то, "кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов".
Читай также: Макрон анонсировал "нормандский формат" в ближайшие недели
“А главное - нужно помочь Украине справиться с этой жизненно-важной для нее проблемой - проблемой юго-востока“, - отметил Песков.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, комментируя ситуацию в Донбассе: "И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны". Кроме того, он добавил: "Мы просто подарили Украину своим соперникам".
Кроме того, Дмитрий Песков заверил, что Россия по-прежнему заинтересована во встрече в "нормандском формате".
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Украинские гастарбайтеры в Польше, помимо тяжелейших условий работы, постоянно рискуют подвергнуться насилию со стороны местных жителей по национальному признаку.
Как сообщило польское издание Dziennik Baltycki,
Как сообщает издание, украинцы пребывали в стране легально – имели все необходимые документы и были официально трудоустроены, а поводом для нападения
После того, как гастарбайтеры вышли из кафе на улицу, на них напали охранники заведения, которые сначала брызнули им в глаза слезоточивым газом, а затем стали избивать.
В результате один из украинцев, пролежав 18 дней в коме, стал инвалидом:
Кроме того, украинцы были признаны виновными в инциденте, хотя по показаниям свидетелей они вели себя спокойно и были трезвыми.
В результате, один из них был задержан на три месяца, а другой, который попал в больницу, находится
Для того, чтобы оплатить лечение избитого украинца в польской больнице, родственники на Украине начали сбор средств.
Вот вам Европа, вот вам безвиз. За что боролись - на то и напоролись.
нах пшел, упоротый педрила путинский
упоротое?
Запрещенная инфа на россии?
неудивительно что на россию стали наааамного меньше ездить ... правда теперь россия сделала половину Донбасса вынужденными гастарбайтерами, но на это россиянам тем более насрать
Ихтамнет, Танки из шахт ...
россия начала эту войну, россия оккупировала Крым и Донбасс, и только россия продолжает вести эту войну против Украины ... (((