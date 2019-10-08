Песков отреагировал на слова Лукашенко о конфликте РФ и Украины

В Кремле в очередной раз заверили, что никогда не было стороной конфликта на Донбассе.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что в Донбассе происходит конфликт России и Украины, передает МК.

Заявление президента Белоруссии прозвучало в ходе его выступления на международном форуме “Минский диалог“. “Здесь можно только не согласиться с оценкой“, - сказал Песков.

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Представитель Кремля повторил официальную позицию Москвы о том, что в Донбассе происходит "внутриукраинский конфликт", а Россия “никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта“.

При этом Песков призвал не рассматривать вопрос о том, “кто кем кого считает“, а обращать внимание на то, "кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов".

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“А главное - нужно помочь Украине справиться с этой жизненно-важной для нее проблемой - проблемой юго-востока“, - отметил Песков.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, комментируя ситуацию в Донбассе: "И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны". Кроме того, он добавил: "Мы просто подарили Украину своим соперникам".

Кроме того, Дмитрий Песков заверил, что Россия по-прежнему заинтересована во встрече в "нормандском формате".

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