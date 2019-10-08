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Песков отреагировал на слова Лукашенко о конфликте РФ и Украины

Комментариев: 14
В Кремле в очередной раз заверили, что никогда не было стороной конфликта на Донбассе.
Песков прокомментировал слова Лукашенко об РФ как стороне конфликта
Песков прокомментировал слова Лукашенко об РФ как стороне конфликта
EPA/UPG

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что в Донбассе происходит конфликт России и Украины, передает МК.

Заявление президента Белоруссии прозвучало в ходе его выступления на международном форуме “Минский диалог“. “Здесь можно только не согласиться с оценкой“, - сказал Песков.

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Представитель Кремля повторил официальную позицию Москвы о том, что в Донбассе происходит "внутриукраинский конфликт", а Россия “никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта“.

При этом Песков призвал не рассматривать вопрос о том, “кто кем кого считает“, а обращать внимание на то, "кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов".

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“А главное - нужно помочь Украине справиться с этой жизненно-важной для нее проблемой - проблемой юго-востока“, - отметил Песков.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, комментируя ситуацию в Донбассе: "И не надо говорить, что это не конфликт России и Украины. Тут осведомленные люди, и эти заявления никому не нужны". Кроме того, он добавил: "Мы просто подарили Украину своим соперникам".

Кроме того, Дмитрий Песков заверил, что Россия по-прежнему заинтересована во встрече в "нормандском формате".

 

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Теги: РФ, Украина, Донбасс, война, Песков, Лукашенко
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Комментариев (14)
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Ira0956    08.10.2019, 14:52
Оценка:  -7
Ira0956
Избили до полусмерти: в Польше расправились с двумя украинцами за разговор на «мове»

Украинские гастарбайтеры в Польше, помимо тяжелейших условий работы, постоянно рискуют подвергнуться насилию со стороны местных жителей по национальному признаку.

Как сообщило польское издание Dziennik Baltycki,
Ira0956    08.10.2019, 14:53
Оценка:  -6
Ira0956
в городе Владиславово Поморского воеводства, в конце лета, в одном из местных ночных клубов, избили двух отдыхавших там украинских гастарбайтеров.

Как сообщает издание, украинцы пребывали в стране легально – имели все необходимые документы и были официально трудоустроены, а поводом для нападения
Ira0956    08.10.2019, 14:53
Оценка:  -5
Ira0956
стал украинский язык, на котором они разговаривали.

После того, как гастарбайтеры вышли из кафе на улицу, на них напали охранники заведения, которые сначала брызнули им в глаза слезоточивым газом, а затем стали избивать.

В результате один из украинцев, пролежав 18 дней в коме, стал инвалидом:
Ira0956    08.10.2019, 14:54
Оценка:  -5
Ira0956
у него нарушена память и частично парализована одна сторона тела.

Кроме того, украинцы были признаны виновными в инциденте, хотя по показаниям свидетелей они вели себя спокойно и были трезвыми.

В результате, один из них был задержан на три месяца, а другой, который попал в больницу, находится
Ira0956    08.10.2019, 14:54
Оценка:  -5
Ira0956
под наблюдением полиции с запретом покидать пределы страны.

Для того, чтобы оплатить лечение избитого украинца в польской больнице, родственники на Украине начали сбор средств.
Ira0956    08.10.2019, 14:56
Оценка:  -5
Ira0956
От така xyйня, малята (с)
Вот вам Европа, вот вам безвиз. За что боролись - на то и напоролись.
WTF2wtf    08.10.2019, 14:58
Оценка:  +3
WTF2wtf
ДядяИра,
нах пшел, упоротый педрила путинский
WTF2wtf    08.10.2019, 15:02
Оценка:  +2
WTF2wtf
На россии сколько гастеров путинсакие нацики уже избили за украинский язык,
упоротое?
Запрещенная инфа на россии?
неудивительно что на россию стали наааамного меньше ездить ... правда теперь россия сделала половину Донбасса вынужденными гастарбайтерами, но на это россиянам тем более насрать
WTF2wtf    08.10.2019, 14:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
Угу,
Ихтамнет, Танки из шахт ...

россия начала эту войну, россия оккупировала Крым и Донбасс, и только россия продолжает вести эту войну против Украины ... (((
ПродувКротов    08.10.2019, 14:23
Оценка:  +2
ПродувКротов
Псковские десагнтники заблудились, жаренные буряты заблудились, ульяновская дивизия спецопераций (ныне покойная) заблудилась, спецназ ГРУ из на санкт петербургера (ныне покойный) заблудился, кадыровцы, погибшие в ДАП заблудились, покойный спецназ фсбе альфа заблудился возле ДАП.
ПродувКротов    08.10.2019, 14:23
Оценка:  +2
ПродувКротов
Какие же эти ихтамнеты блудливые.
Колишній-східняк    08.10.2019, 14:15
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Фото чертёнка из табакерки... Донбасс переполнен оружием российского происхождения. а они здесь вообще ни при чем. Все командиры там - российские кадровые военные, а они всё равно ни при чем.
Ira0956    08.10.2019, 14:57
Оценка:  -5
Ira0956
А не надо было по майданам скакать. За что боролись, на то и напоролись.
WTF2wtf    08.10.2019, 14:59
Оценка:  +3
WTF2wtf
Ты чего скачешь, наци упоротое?
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