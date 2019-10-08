Трамп запретил послу ЕС давать показания в Конгрессе
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Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд не явится в Палату представителей для дачи показаний по делу об импичменте, так как это делать ему запретила Администрация президента Дональда Трампа, пишет The New York Times.
Решение запретить Сондленду разговаривать со следователями в трех комитетах Палаты представителей, несомненно, спровоцирует немедленный конфликт с потенциально глубокими последствиями для Белого дома и президента Трампа.
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Палата демократов неоднократно предупреждала, что если администрация попытается вмешаться в их расследование, это будет рассматриваться как препятствие обвинению, что они считают потенциально достойным импичмента.
Администрация Трампа, похоже, рассчитывает, что лучше рисковать гневом палаты демократов, чем позволить мистеру Сондленду явиться и создать прецедент сотрудничества с расследованием, которое они называют незаконным.
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“Я хотел бы отправить посла Сондленда, действительно хорошего человека и великого американца, для дачи показаний, - заявил Трамп, - но, к сожалению, он не будет давать показания перед полностью скомпрометированным судом“.
Адвокат посла Роберт Лускин заявил, что, будучи сотрудником государственного департамента, его клиент не имеет выбора, кроме как следовать указаниям администрации.
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По его словам, Сондленд был подготовлен и рад дать показания, и сделает это в будущем, если ему позволят.
“Посол Сондленд глубоко разочарован тем, что сегодня он не сможет давать показания», - сказал Лускин. - Он твердо верит, что он всегда действовал в интересах Соединенных Штатов, и он готов ответить на вопросы комитета полностью и правдиво“.
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Отметим, по данным СМИ, Сондленд беседовал с Трампом на тему давления на Украину. Кроме того, демократы винят его в том, что посол вместе с Куртом Волкером работал над формулировками заявления для Зеленского о начале расследования против Джо Байдена.
Дипломаты якобы также консультировались по поводу заявления с Рудольфом Джулиани.
Напомним, ранее сообщалось, что Посол США в ЕС сегодня даст показания по давлению Трампа на Зе.
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