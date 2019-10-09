Освобожденных из России моряков допросит ГБР

В Бюро интересуются обстоятельствами их похода через Керченский пролив.

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Следователи Государственного бюро расследований хотят допросить всех 24 моряков, освобожденных из российского плена 7 сентября. Об этом во время пресс-конференции заявил директор ГБР Роман Труба, пишет УНН.

Я уверяю, мы не расследуем действия моряков - мы расследуем действия по отправке морских судов именно в Керченский пролив. На этом этапе, в настоящее время проводится экспертиза. К сожалению, я не могу сказать, какая и где. Но по результатам экспертизы мы очень быстро дадим окончательный ответ, действия руководства страны были ли в рамках закона. По поводу допроса: для установления реальной картины, что происходило, мы должны допросить людей, - сказал он.

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По словам Трубы, подобные допросы – неотъемлемая часть каждого уголовного производства, потому что и без них установить реальную картину событий невозможно.

Мы допросили лишь некоторых моряков, их допросы проводились только после разрешения медработников. Мы значительную часть допросов моряков отложили на другой период... Мы будем пытаться получить показания всех без исключения моряков, - добавил директор ГБР.

Напомним, в сентябре моряков уже допрашивала СБУ. Тогда речь шла о документировании факта их незаконного удержания в РФ.

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