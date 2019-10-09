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При отводе войск Украина потеряет 30 населенных пунктов - Порошенко

Комментариев: 4
Экс-президент записал отдельное видео, в котором изложил свой взгляд на анонсированное разведение войск.
При отводе войск Украина потеряет 30 населенных пунктов - Порошенко
При отводе войск Украина потеряет 30 населенных пунктов - Порошенко
кадр из видео

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С уходом Объединенных сил на “позиции 2016 года“, украинские войска оставят в образовавшейся “серой зоне“ три десятка населенных пунктов и ряд ключевых высот. Об этом заявил пятый президент Украины, народный депутат оппозиционной фракции “Европейская солидарность“ Петр Порошенко в опубликованном на своей Фейсбук-странице ролике.

С уходом на мифические позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. Там за каждый метр заплачено жизнью украинских героев. Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в чистое поле. Это - последствия разведения войск по так называемой “формуле Штайнмайера“, - заявил экс-президент.

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По мнению Порошенко, нынешняя власть должна “сказать обществу правду“. В том числе и о том, что простых решений - нет, а завершить все быстро - невозможно.

Я сам когда-то должен был это признать, - сознался политик.

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Также оппозиционер отметил, что избежать обмана со стороны государства-агрессора Украина сможет, если поставит во главу угла принцип “сначала - безопасность“. При этом отвод войск Порошенко считает возможным только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.

Напомним, Порошенко обвинил Дубинского во лжи и заявил на него в ГБР.

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Теги: Петр Порошенко, разведение сил на Донбассе, видеообращение
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Комментариев (4)
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СветБобра    09.10.2019, 19:54
Оценка:  0
СветБобра
-Чего, чего, Кемська волость ? А я то думал. Забирайте !
Coюзник    09.10.2019, 19:47
Оценка:  -1
Coюзник
Если бы ты 24 августа 2014 года не тоговал е..лом на требуне на Крещатике, а занимался решением бойцов в Иловайске то не было бы окупированного Донбаса в принципе ...
Хулиганка*    09.10.2019, 19:43
Оценка:  +1
Хулиганка*
так ты , сцука, сам это подписал
ThaiFever    09.10.2019, 19:41
Оценка:  +1
ThaiFever
так ты же подписывал Минск 1, Минск 2 , и согласовывал формулу Штайнмайера
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