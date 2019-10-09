При отводе войск Украина потеряет 30 населенных пунктов - Порошенко

Экс-президент записал отдельное видео, в котором изложил свой взгляд на анонсированное разведение войск.

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С уходом Объединенных сил на “позиции 2016 года“, украинские войска оставят в образовавшейся “серой зоне“ три десятка населенных пунктов и ряд ключевых высот. Об этом заявил пятый президент Украины, народный депутат оппозиционной фракции “Европейская солидарность“ Петр Порошенко в опубликованном на своей Фейсбук-странице ролике.

С уходом на мифические позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот. Там за каждый метр заплачено жизнью украинских героев. Теперь военных готовят к тому, чтобы выйти из обустроенных позиций в чистое поле. Это - последствия разведения войск по так называемой “формуле Штайнмайера“, - заявил экс-президент.

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По мнению Порошенко, нынешняя власть должна “сказать обществу правду“. В том числе и о том, что простых решений - нет, а завершить все быстро - невозможно.

Я сам когда-то должен был это признать, - сознался политик.

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Также оппозиционер отметил, что избежать обмана со стороны государства-агрессора Украина сможет, если поставит во главу угла принцип “сначала - безопасность“. При этом отвод войск Порошенко считает возможным только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.

Напомним, Порошенко обвинил Дубинского во лжи и заявил на него в ГБР.

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