Латвия пригласила на реабилитацию освобожденных украинских моряков

Президент Латвии обещает и в дальнейшем оказывать Украине поддержку в гуманитарной сфере.

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Правительство Латвии пригласило украинских моряков, освобожденных в сентябре из российского плена, пройти реабилитацию в этой прибалтийской стране. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщает сайт главы украинского государства.

Так, Зеленский отметил большую значимость той помощи, которую Латвия предоставляет Украине в гуманитарных вопросах:

Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, вернувшихся из плена, – сказал Президент.

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Владимир Зеленский также поблагодарил латвийскую сторону за содействие во внедрении европейских стандартов в Украине на основе Соглашения об ассоциации с ЕС, а также за помощь в реформировании Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО.

В свою очередь Президент Латвийской Республики подтвердил, что украинские моряки будут проходить лечение в Латвии, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.

Напомним, в сентябре на лечение и реабилитацию в Латвию прибыла очередная группа украинских военных, получивших ранения в боях на Донбассе. Весь курс реабилитации оплачивается правительством Латвии.

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