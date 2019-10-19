Уволены прокуроры, расследовавшие дела Майдана

Генпрокуратура уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Евромайдана.

Генеральная прокуратура уволила трех прокуроров управления специальных расследований. Они занимались расследованием дел Майдана. Об этом прокурор департамента Алексей Донской рассказал в комментарии Громадському радио.

По словам Донского, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Татьяну Демьяненко и Виталия Тарасюка. Виталий Тарасюк был заместителем руководителя управления Сергея Горбатюка.

В сообщении говорится о том, что прокуроров уволили, потому что они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, поскольку не соглашались с новой формой. Прокуроры же, по словам Донского, настаивали на том, чтобы механизм переаттестации был прозрачным. По его мнению, увольнение прокуроров из этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.

Ранее сообщалось, что на переаттестацию не допустили 200 прокуроров. К переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергей Горбатюк.

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