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Уволены прокуроры, расследовавшие дела Майдана

Комментариев: 1
Генпрокуратура уволила трех прокуроров, которые расследовали преступления против Евромайдана.
Расследование дел Майдана снова затягивается
Расследование дел Майдана снова затягивается
Громадське ТВ

Генеральная прокуратура уволила трех прокуроров управления специальных расследований. Они занимались расследованием дел Майдана. Об этом прокурор департамента Алексей Донской рассказал в комментарии Громадському радио.

По словам Донского, по процедуре сокращения уволили Юрия Безщасного, Татьяну Демьяненко и Виталия Тарасюка. Виталий Тарасюк был заместителем руководителя управления Сергея Горбатюка.

В сообщении говорится о том, что прокуроров уволили, потому что они подали заявление на согласие о переаттестации в старой форме, поскольку не соглашались с новой формой. Прокуроры же, по словам Донского, настаивали на том, чтобы механизм переаттестации был прозрачным. По его мнению, увольнение прокуроров из этого подразделения прокуратуры может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.

Ранее сообщалось, что на переаттестацию не допустили 200 прокуроров. К переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ. В том числе и Сергей Горбатюк.

Реформа ГПУ: Рябошапка уволил десятки прокуроров

 

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Теги: Генпрокуратура, прокуратура, ГПУ, прокурор, Евромайдан, Разгон Евромайдана
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_сосет_хyй    19.10.2019, 15:23
Оценка:  -1
WTF2_сосет_хyй
может привести к значительному затягиванию расследования дел Майдана.

кула уж больше?))))))))))))))))))
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