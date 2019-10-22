Сепаратисты "осудили" блогера Асеева на 15 лет

Проукраински настроенного жителя Донецка обвинили в шпионаже.

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Так называемый “Верховный суд“ самопровозглашенной “Донецкой народной республики“ приговорил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева к 15 годам тюрьмы. Также его лишили права заниматься журналистской деятельностью на 2,5 года. Об этом сообщают пропагандистские СМИ сепаратистов со ссылкой на так называемую “Генеральную прокуратуру ДНР“.

Оккупанты обвиняют Асеева в том, что с марта 2015-го по май 2017-го он якобы вел визуальную разведку мест дислокации боевиков из группировки “Народная милиция ДНР“ и передавал собранные данные в Службу безопасности Украины. Также террористы обвинили блогера в вербовке через социальные сети проукраински настроенных жителей Донбасса для сбора и передачи украинским спецслужбам военных и других сведений о происходящем на оккупированных территориях.

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Самозваный “суд“ признал Асеева виновным в “организации экстремистского сообщества“, “шпионаже и подстрекательстве к шпионажу“, “публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности“, “публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности“ террористической псевдо-республики. Отбывать “наказание“ украинца отправили в “колонию строгого режима“.

Для справки. Житель Донецка Станислав Асеев был захвачен сепаратистами в июне 2017 года. С первых дней оккупации он занимал проукраинскую позицию и писал журналистские материалы для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин.

Напомним, в “ДНР“ жительницу Горловки приговорили к 11 годам колонии за якобы шпионаж в пользу СБУ. Утверждается, что женщина собирала сведения о боевиках НВФ “ДНР“, делала снимки мест дислокации вооружения группировки и отправляла в СБУ.

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