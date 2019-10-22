Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сепаратисты "осудили" блогера Асеева на 15 лет

Комментариев: 2
Проукраински настроенного жителя Донецка обвинили в шпионаже.
Украинский журналист и блогер Станислав Асеев
Украинский журналист и блогер Станислав Асеев
кадр из видео

Читай также: В “ДНР“ приговорили к 16 годам “бойца ВСУ“

Так называемый “Верховный суд“ самопровозглашенной “Донецкой народной республики“ приговорил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева к 15 годам тюрьмы. Также его лишили права заниматься журналистской деятельностью на 2,5 года. Об этом сообщают пропагандистские СМИ сепаратистов со ссылкой на так называемую “Генеральную прокуратуру ДНР“.

Оккупанты обвиняют Асеева в том, что с марта 2015-го по май 2017-го он якобы вел визуальную разведку мест дислокации боевиков из группировки “Народная милиция ДНР“ и передавал собранные данные в Службу безопасности Украины. Также террористы обвинили блогера в вербовке через социальные сети проукраински настроенных жителей Донбасса для сбора и передачи украинским спецслужбам военных и других сведений о происходящем на оккупированных территориях.

Читай также: СБУ задержала россиянина, готовившего подрыв военного аэродрома

Самозваный “суд“ признал Асеева виновным в “организации экстремистского сообщества“, “шпионаже и подстрекательстве к шпионажу“, “публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности“, “публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности“ террористической псевдо-республики. Отбывать “наказание“ украинца отправили в “колонию строгого режима“.

Для справки. Житель Донецка Станислав Асеев был захвачен сепаратистами в июне 2017 года. С первых дней оккупации он занимал проукраинскую позицию и писал журналистские материалы для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин.

Напомним, в “ДНР“ жительницу Горловки приговорили к 11 годам колонии за якобы шпионаж в пользу СБУ. Утверждается, что женщина собирала сведения о боевиках НВФ “ДНР“, делала снимки мест дислокации вооружения группировки и отправляла в СБУ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ДНР, Асеев, шпионаж, ОРДЛО, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    22.10.2019, 13:26
Оценка:  -4
Антибес
А лучше бы"по Законам военного времени"...
foster12    22.10.2019, 13:38
Оценка:  +2
foster12
Сперва тебя, урода за ноги подвесят
Kostos    22.10.2019, 13:39
Оценка:  +1
Kostos
РОГ, ТАК ЭТО И ТЕБЯ КАСАЕТСЯ АМИНЬ, ПЛЯ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь