На счету банды 20 заказных убийств: В Харькове поймали опасного преступника

Задержанного гражданина 10 лет искал Интерпол.

В Харькове задержали опасного убийцу, которого уже 10 лет разыскивали по базе данных Интерпола.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на городскую прессу.

Задержать опасного рецидивиста удалось сотрудникам Службы безопасности Украины совместно с работниками Национальной полиции.

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Задержанным оказался выходец одной из стран ближнего зарубежья. По данным следствия, в течение 1997-2011 годов данный преступник числился в составе мощной преступной группировки, которая имеет отношение к серии резонансных заказных убийств, разбоя, вымогательства, похищения людей ради выкупа.

Их “деятельность“ распространялась далеко за пределы Украины. На их счету более 20 заказных убийств.

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Задержанный нелегально прибыл в Украину, где скрывался от правосудия. Для этого он регулярно менял имена и место жительства. При этом в Украине он даже успел жениться и завести семью. Идентифицировать опасного преступника смогли по отпечаткам пальцев. Решается вопрос об экстрадиции преступника в страну происхождения.

Как сообщалось 2 октября, в Польше поймали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол.

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