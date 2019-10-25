Суд отменил домашний арест экс-главе СБУ Киева, разгонявшему Евромайдан
Шевченковский районный суд Киева отменил домашний арест экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву, который обвиняется в преступлениях против Майдана.
Об этом говорится в сообщении “Адвокатской совещательной группы“ в Facebook.
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“Александра Щеголева только что Шевченковский суд отпустил под личное обязательство. До сих пор он находился под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом“, - сказано в нем.
Он обязан приходить в суд по первому требованию, отчитываться об изменении места проживания, воздерживаться от общения с пострадавшими, свидетелями и обвиняемыми по делу, сдать загранпаспорт.
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Требование об изменении меры пресечения защита обвиняемого аргументировала необходимостью выезда за пределы Украины с целью лечения. Мера пресечения действует до 23 декабря включительно.
Как сообщалось 26 июня, из СИЗО вышел генерал-майор СБУ Щеголев, обвиняемый в разгоне Майдана.
29 августа Богатырева уже вышла из СИЗО под залог.
19 сентября, суд отменил домашний арест Ефремова.
Также в октябре ТОП-политик времен Януковича вернулся в Украину и посетил Зеленского.
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