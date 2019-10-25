"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет — Кучма

Подписавший в Минске "формулу Штайнмайера" Кучма теперь не верит в ее полезность.

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Имплементация “формулы Штайнмайера“ не приведет к установлению мира на Донбассе, поскольку она не является формулой мира. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кучма, выступая перед студентами Черниговского национального технологического университета, пишет Укринформ.

“Формула Штайнмайера“ к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на какое-то время политически или так - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще “сдать нас с потрохами“, так сказать, - заявил Кучма.

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По словам экс-президента, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы является полным абсурдом. При нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Также, по мнению Кучмы, не может быть речи и об особом статусе Донбасса, потому что это - путь к конфедеративному устройству Украины, что для нашего государства является неприемлемым.

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Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, является состояние оккупированной территории:

Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд. евро, - сказал экс-президент.

Напомним, именно Леонид Кучма как глава украинской переговорной группы на переговорах в Минске 1 октября поставил свою подпись под так называемой “формулой Штайнмайера“. Именно этот документ и послужил причиной для многочисленных акций протеста “Нет капитуляции“ по всей Украине.

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