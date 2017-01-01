Порошенко не является подозреваемым или обвиняемым в делах ГБР, - адвокат

Появились новые детали в отношениях ГБР и Порошенко.

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко заявил, что его клиент не является подозреваемым или обвиняемым в делах Государственного бюро расследований. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

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Адвоката Новикова назвали “защитником Порошенко”, между тем, он акцентировал, что пока его работа заключается в консультациях.

Наверное, рано говорить, что я его защищаю. Потому что Порошенко, при всей той риторике, которую мы слышим, он до сих пор пока еще не подозреваемый и не обвиняемый, - заявил адвокат.

Между тем, он отметил, что против Порошенко подано 13 заявлений в ГБР, но пока подозрения ему не вручали.

Он человек, в отношении которого, руководство ГБР высказывается в такой риторике, исходя из которой, можно посчитать, что у них есть какие-то планы по поводу того, чтобы, возможно, даже в ближайшем будущем что-то ему предъявить. Но этого не было сделано, - отметил юрист.

Между тем, Новиков рассказал, что в Порошенко работает команда юристов, которая предоставляет консультационные услуги, но не правозащитные.

То есть мы, все-таки, команда юридических советников, но не команда пока еще защитников, - добавил он.

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Напомним, ГБР получит материалы расследования о мальдивских каникулах Порошенко. Журналистские материалы передаются во временное пользование в рамках расследования о незаконном пересечении границы.

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