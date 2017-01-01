Итоги 27 октября: Вывоз оружия и зимнее время

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Ветераны-добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 president.gov.ua

Ветераны-добровольцы вывезли оружие из Золотого, Украина начала жить по зимнему времени. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина перешла на зимнее время

Украина перешла на зимнее время. В воскресенье, 27 октября, в 4:00 стрелки часов были переведены на один час назад.

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров О порядке исчисления времени на территории Украины №509 от 13 мая 1996 года.

Трамп подтвердил уничтожение главаря ИГИЛ

Президент США Дональд Трамп на специальном брифинге подтвердил, что главарь террористической организации Исламское государство (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Трамп отметил, что в ходе операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.

“Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние минуты в полном страхе, в полной панике и страхе, в ужасе от американских сил, которые обрушились на него“, - сказал президента США.

Украина пока не планирует возвращаться в ПАСЕ

Пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), в эфире телеканала ICTV сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

По словам спикера Рады, некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, несмотря на отсутствие санкций против России.

Венецианская комиссия оценит закон о языке в Киеве

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии, которая прибыла в Киев для изучения аспектов внедрения закона об украинском языке. Об этом накануне сообщила пресс-служба МИД.

Указано, что результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

Ветераны вывезли оружие из Золотого

Заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявляет, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, сообщает пресс-служба МВД

“По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его“, - заявил Троян.

В “ДНР“ заявили о подрыве вышки мобильной связи

В неподконтрольном Донецке была взорвана вышка сотовой связи оператора связи Феникс. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на так называемое “минсвязи ДНР“ в воскресенье, 27 октября.

“В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов Феникс в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи“, – говорится в сообщении.

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