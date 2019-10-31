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ГБР в ближайшее время назовет имя убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова

Комментариев: 1
Ведомство ждет результатов ключевой экспертизы.
Убитый Кирилл Тлявов
Убитый Кирилл Тлявов
112 Украина

Государственное бюро расследований на днях получит результаты последней экспертизы по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Следователи назовут фамилию того, кто сделал смертельный выстрел в мальчика.

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Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, пишет Радио Свобода.

При этом Труба рассказал, что участники убийства даже сами не понимают, чем выстрел был смертельным для 5-летнего мальчика.

Следователи поминутно воссоздали все обстоятельства и в ближайшее время мы назовем фамилию того, кто выстрелил, - заявил Труба.

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После этого ГБР объявит окончательные подозрения фигурантам дела и закончит следствие. Затем подозреваемым дадут месяц-два на ознакомление с материалами дела.

Напомним, убитого полицейскими пятилетнего Кирилла похоронили в Переяславе. На похороны приехали множество журналистов, всего собрались более 100 человек.

 

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Теги: Трубаа, ГБР, расследование, убийство, Кирилл Тлявов
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Комментариев (1)
Котофунтик    31.10.2019, 12:23
Оценка:  +1
Котофунтик
Малыш,Царствия Небесного тебе! Будь хотя бы в той жизни счастлив...
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