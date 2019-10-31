ГБР в ближайшее время назовет имя убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова

Ведомство ждет результатов ключевой экспертизы.

Государственное бюро расследований на днях получит результаты последней экспертизы по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Следователи назовут фамилию того, кто сделал смертельный выстрел в мальчика.

Читай также: Убийство мальчика под Киевом: 16-летнему юноше избрали меру пресечения

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, пишет Радио Свобода.

При этом Труба рассказал, что участники убийства даже сами не понимают, чем выстрел был смертельным для 5-летнего мальчика.

Следователи поминутно воссоздали все обстоятельства и в ближайшее время мы назовем фамилию того, кто выстрелил, - заявил Труба.

Читай также: Убийство ребенка под Киевом: наказаны 12 копов

После этого ГБР объявит окончательные подозрения фигурантам дела и закончит следствие. Затем подозреваемым дадут месяц-два на ознакомление с материалами дела.

Напомним, убитого полицейскими пятилетнего Кирилла похоронили в Переяславе. На похороны приехали множество журналистов, всего собрались более 100 человек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram