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Большинство ветеранов покинули Золотое – МВД

Комментариев: 2
Оставшиеся несколько человек из числа ветеранов занимаются в Золотом волонтерской работой.
Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян
Заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян
wikipedia.org

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Большинство ветеранов, находившихся в Золотом Луганской области, покинули город. На месте остались всего 10 человек. Об этом в эфире программы “Нині вже“ на Hromadske заявил заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян.

По его словам, сейчас в населенном пункте осталось 10 волонтеров-ветеранов, оружие они вывезли в сопровождении полиции.

Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерскую дело, - рассказал Троян.

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Он добавил, что на протяжении последних двух дней “пошагово военные выполняют свои задачи, а Нацполиция – свои“. Также в Золотом находится взвод Нацгвардии, который вместе с полицией охраняет общественный порядок.

Заместитель главы Нацполиции отметил, что внештатных ситуаций не было.

Эфир программы “Нині вже“. Комментарий Вадима Трояна с 36:25:

Напомним, ранее добровольцы и ветераны АТО заявляли, что останутся в Золотом, чтобы защитить город в случае нарушения сепаратистами договоренностей о разведении сил. В то же время представители МВД уверяют, что ситуация в городе в целом спокойная, в том числе благодаря усиленным патрулям полиции и Нацгвардии.

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Теги: Золотое, МВД, Троян, ветераны АТО
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Комментариев (3)
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VVTF2wtf_uebok    31.10.2019, 20:29
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Осталось пару кантуженых пабратимав хероев, любителей палёнки, катлов и фекальных шествий. Правильно, ведь все херои знают старую армейскую мудрость, не спеши выполнять команду, бо поступит команда "отставить"
ANDREICH    31.10.2019, 20:23
Оценка:  -1
ANDREICH
а відполченці контролюють цей процес?
Da-Gabon    31.10.2019, 20:14
Оценка:  +2
Da-Gabon
Понятно - волантерят. Жена сказала, без стиральной машины на порог не пустит.
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