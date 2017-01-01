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Украинских школьников захватила новая опасная игра

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Психологи призывают родителей больше внимания уделять своим детям, что защитить их от опасных глупостей.
Украинских школьников захватила новая опасная игра
Украинских школьников захватила новая опасная игра
кадр из видео

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В среде украинских подростков распространилась новая опасная игра “Монетка“ – школьники задают друг другу вопросы и в ожидании ответа до крови натирают руку монетой. Об этом говорится в сюжете программы “Свідок“.

Как сообщается, житель Киева Юрий Гапоненко заметил на руках у своего 12-летнего племянника странные раны. Мальчик признался, что это последствия игры, которая распространилась уже по всей Украине. Видео изодранной руки племянника мужчина выложил в соцсеть. Под постом родители других подростков также написали о найденных похожих “метках“ на руках у своих детей.

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В свою очередь врачи указывают на опасность данной игры. Хотя сами неглубокие, через них в организм могут проникнуть различные инфекции, в том числе ВИЧ, гепатит и т.п.

Чтобы школьники не увлекались подобными глупыми и опасными играми, родители должны уделять детям больше внимания, разговаривать с ними, обеспечить им активный досуг, например, посещение различных кружков, - отмечают психологи.

Напомним, правоохранители предупредили о новой опасной игре, популярной в соцсетях: исчезнуть на 24 часа. Игра популярна среди детей и подростков.

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Теги: социальные сети, подростки, игра
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