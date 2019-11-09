Итоги 8 ноября: визит Джема Ма и срыв разведения сил в Петровском

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Украину приехал богатейший человек Азии и Китая; боевики сорвали разведение сил в Петровском: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Самый богатый человек Китая выступил в Украине

Украине следует усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом и электронные платежи для развития электронной торговли. Такое мнение высказал богатейший человек в Китае, основатель знаменитой Alibaba Group Джек Ма, выступая на инвестиционном форуме в Киеве.

Китайский миллиардер отметил, что был разочарован, узнав, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней.

Боевики сорвали разведение в Петровском

В штабе ООС объявили о срыве разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского Донецкой области по вине боевиков.

В штабе ООС сообщили, что украинская сторона в лице МИД сообщила о готовности к разведению сил в Петровском. Оно было запланировано на 8 ноября в 12:00. Между тем, боевики не сообщили ОБСЕ об аналогичной готовности.

Украина подписала безвиз с еще одной страной

Сегодня, 8 ноября, в посольстве Украины в Варшаве в пятницу торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз.

По информации издания, соглашение от украинской стороны подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

Дубневич вышел из СИЗО

Народный депутат Ярослав Дубневич в пятницу, 8 ноября, вышел из СИЗО под залог 90 миллионов гривен.

По решению суда о назначении меры пресечения, Дубневич должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на депутата еще не надели. Вместе с тем, адвокат отметил, что Дубневич сдал следователям загранпаспорт.

Зеленский сделал бизнес-предложение Джеку Ма

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма. В ходе которой предложил открыть в Украине R&D-центр (исследовательский центр) компании.

Зеленский отметил, что к власти в Украине пришли молодые люди, которые хотят перемен и хотят сделать страну привлекательной для инвестирования.

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