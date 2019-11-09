Итоги 8 ноября: визит Джема Ма и срыв разведения сил в Петровском
В Украину приехал богатейший человек Азии и Китая; боевики сорвали разведение сил в Петровском: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Самый богатый человек Китая выступил в Украине
Украине следует усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом и электронные платежи для развития электронной торговли. Такое мнение высказал богатейший человек в Китае, основатель знаменитой Alibaba Group Джек Ма, выступая на инвестиционном форуме в Киеве.
Китайский миллиардер отметил, что был разочарован, узнав, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней.
Боевики сорвали разведение в Петровском
В штабе ООС объявили о срыве разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского Донецкой области по вине боевиков.
В штабе ООС сообщили, что украинская сторона в лице МИД сообщила о готовности к разведению сил в Петровском. Оно было запланировано на 8 ноября в 12:00. Между тем, боевики не сообщили ОБСЕ об аналогичной готовности.
Украина подписала безвиз с еще одной страной
Сегодня, 8 ноября, в посольстве Украины в Варшаве в пятницу торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз.
По информации издания, соглашение от украинской стороны подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.
Дубневич вышел из СИЗО
Народный депутат Ярослав Дубневич в пятницу, 8 ноября, вышел из СИЗО под залог 90 миллионов гривен.
По решению суда о назначении меры пресечения, Дубневич должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на депутата еще не надели. Вместе с тем, адвокат отметил, что Дубневич сдал следователям загранпаспорт.
Зеленский сделал бизнес-предложение Джеку Ма
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма. В ходе которой предложил открыть в Украине R&D-центр (исследовательский центр) компании.
Зеленский отметил, что к власти в Украине пришли молодые люди, которые хотят перемен и хотят сделать страну привлекательной для инвестирования.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....