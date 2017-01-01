Итоги 10 ноября: Уход Моралеса и глава Слуги народа

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент Боливии оставил свой пост на фоне протестов; в партии Слуга народа избрали нового главу: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В партии Слуга народа избрали нового руководителя

Члены Слуги народа на съезде в Киеве избрали нового руководителя партии. Политсилу возглавил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

По его словам, нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена, так как это нужно для поиска компромисса внутри политсилы.

Президент Боливии объявил об уходе с поста

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке на фоне протестов в стране. Он обвинил оппозицию в попытке государственного переворота и покинул столицу.

Вслед за главой государства в отставку подали вице-президент Альваро Гарсиа-Линерой, председатели обеих палат парламента Боливии и ряд других высокопоставленных чиновников.

После отставки всего высшего руководства страны властные полномочия перешли ко второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес.

Власти Кубы, Венесуэлы, Мексики, а также избранный президент Аргентины Альберто Фернандес назвали произошедшее в Боливии госпереворотом и осудили происходящее. В Госдепе заявили, что следят за ситуацией.

В Польше объяснили задержание украинца Игоря Мазура

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польские пограничники задержали украинского активиста Игоря Мазура согласно правилам Интерпола.

Позже стало известно, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса ветеран АТО передан на поруки генерального консула Украины в Люблине.

Сам Мазур отрицает участие в боевых действиях на территории Чечни, в котором его обвиняет РФ.

Во Франции объявили климатическое чрезвычайное положение

Во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, которым было объявлено экологическое и климатическое чрезвычайное положение.

Согласно закону, французские власти до 2030 года должны уменьшить использование ископаемого топлива на 40%, а также до 2022 года закрыть все угольные электростанции страны.

Глава Минобороны заверил, что Украина способна себя защитить

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ на границе с Украиной сейчас не наблюдается.

По его словам, Украина способна защитить себя собственными силами в случае нападения России. При этом ни один сценарий развития событий не включает возможности капитуляции.

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