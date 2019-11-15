Суд разрешил заочное расследование в отношении главаря "ЛНР"
Сватовский райсуд Луганской области в последний день октября дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении главаря террористической группировки “ЛНР“ Леонида Пасечника.
Соответственное определение опубликовано в Едином госреестре судебных решений.
Читай также: Приезжали за рабами и домом: В “ДНР” выдали новый фейк об Украине
Пасечника подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).
Следователь отметил, что Пасечник 27 июня не явился в СБУ на допрос и был объявлен в розыск.
Адвокат главаря “ЛНР“ выступал против разрешения на заочное расследование.
Судья удовлетворил ходатайство следователя и разрешил начать заочное досудебное расследование в отношении Пасечника. Определение не подлежит обжалованию.
Читай также: Шуфрич в прямом эфире усомнился, что на Донбассе есть российская армия
Стоит отметить, в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Напомним, накануне приезда миссии Международного валютного фонда в Украину олигарх Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию New York Times, в котором в очередной раз удивил своими высказываниями. В частности, предложением переориентироваться на Россию.
Как сообщалось, в сентябре в “ЛНР“ арестовали “министра внутренних дел“ Игоря Корнета.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
КАК ЖЕ ВЫ СМЕШНЫ И УБОГИ В СВОЕЙ ЗЛОБЕ И БЕССИЛИИ....))))
КСТАТИ , С ЭТИМИ " ГЛАВАРЯМИ " ВАМ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ПРИДЕТСЯ САДИТСЯ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ.....