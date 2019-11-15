Суд разрешил заочное расследование в отношении главаря "ЛНР"

Адвокат главаря "ЛНР" выступал против разрешения на заочное расследование.

Сватовский райсуд Луганской области в последний день октября дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении главаря террористической группировки “ЛНР“ Леонида Пасечника.

Соответственное определение опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

Читай также: Приезжали за рабами и домом: В “ДНР” выдали новый фейк об Украине

Пасечника подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Следователь отметил, что Пасечник 27 июня не явился в СБУ на допрос и был объявлен в розыск.

Адвокат главаря “ЛНР“ выступал против разрешения на заочное расследование.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и разрешил начать заочное досудебное расследование в отношении Пасечника. Определение не подлежит обжалованию.

Читай также: Шуфрич в прямом эфире усомнился, что на Донбассе есть российская армия

Стоит отметить, в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Напомним, накануне приезда миссии Международного валютного фонда в Украину олигарх Игорь Коломойский дал интервью американскому изданию New York Times, в котором в очередной раз удивил своими высказываниями. В частности, предложением переориентироваться на Россию.

Как сообщалось, в сентябре в “ЛНР“ арестовали “министра внутренних дел“ Игоря Корнета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram