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Интернет-провокатор призывал истреблять украинцев в Закарпатье

Комментариев: 1
Местный житель пытался разжечь национальную вражду между этническими венграми и украинцами Закарпатья.
Интернет-провокатор призывал истреблять украинцев в Закарпатье
depositphotos.com

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Прокуратура согласовала подозрение мужчине, который в социальных сетях пытался разжигать национальную вражду между жителями Закарпатья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

По информации Береговской прокуратуры, 36-летний местный житель с целью разжигания национальной вражды и ненависти в одной из тематических групп социальной сети разместил призывы к “уничтожению украинцев на Закарпатье“, а также подстрекал к их изгнанию и принуждению украинцев покинуть территорию Закарпатья.

В настоящее время ведется досудебное расследование по ч.1 ст.161 УК Украины (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти).

Напомним, ОБСЕ зафиксировало значительное снижение антисемитизма в Украине. За прошлый год в стране было зарегистрировано всего 42 преступления, совершенных на почве антисемитизма.

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Теги: провокатор, социальные сети, разжигание ненависти, прокуратура, Закарпатье
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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    18.11.2019, 20:43
Оценка:  0
Л_о_л_а
а нас за шо?
Антибес    18.11.2019, 20:25
Оценка:  +1
Антибес
А на тех венгерских территориях разве остались украинцы?
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