Арахамия о записях в Кривом Роге: Они хотят навести порядок

Глава фракции Слуга народа не увидел ничего плохого в опубликованных аудиозаписях разговоров нардепов.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал аудиозаписи разговоров нардепов политсилы в Кривом Роге с руководством полиции Днепропетровской области, пишет УП в четверг, 21 ноября.

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В частности, он не услышал ничего плохого в записях, на которых фигурирует нардеп Юрий Корявченко.

“То, что я услышал. Я слышал, что приехали люди в родной город к президенту. Это группа людей не связана между собой, группа нардепов из разных кругов. Они говорят, там у вас нелегальный какой-нибудь Игорка металлоломом занимается нелегально, наркоманы какие-то... наркотрафик и так далее. И они говорят, кто бы вам не говорил, что из Киева будут звонить, шлите всех подальше и делайте свою работу. Вот я такое там услышал“, - сказал Арахамия.

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По его словам, нардепы Слуги народа хотят “навести в этом городе нормальный порядок, чтобы показать всей стране, что пришли изменения“.

“Я общался с Корявченко, я общался с Неклюдовым. И они говорят: “Слушай, там ничего не было“, - отметил Арахамия.

По его словам, у правоохранителей не возникло вопросов к записям. “Мне кажется, сама запись нарезанная. Эта информация появлялась в оперативных источниках, как объясняют сейчас правоохранители, еще три месяца назад. Они ее послушали и поняли, что там нет криминала. Поэтому она сейчас кажется как некий гейт“, - резюмировал нардеп.

Ранее нардеп Антон Поляков опубликовал запись разговора Корявченкова и других “слуг народа“ с руководством полиции Днепропетровской области.

Также была опубликована запись разговора “слуг народа“ о назначении заместителе министра транспорта и инфраструктуры Александры Клитиной.

Кроме того, были обнародованы еще два фрагмента аудиозаписей.

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