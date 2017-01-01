Итоги 27 ноября: Проигрыш Газпрома и санкции против РФ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Газпром проиграл апелляцию Нафтогазу; Украина ввела санкции за Крым. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Кабмин назначил языкового омбудсмена

Кабинет министров назначил ученого Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". Сейчас она работает заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Шведский суд отказал по апелляции Газпрома в споре с Нафтогазом

Апелляционный суд шведского округа Свеа отклонил жалобу Газпрома на решение Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом Украины о поставках газа в Украину. Суд отклонил жалобу Газпрома в части принципа "бери или плати", а также запрета на реэкспорт российского газа. В Нафтогазе назвали "полной победой" решение шведского суда.

Украина ввела санкции против России из-за Крыма

Кабинет министров принял решение о введении санкций против лиц, которые разрушают объекты культурного наследия в Крыму, осуществляют там теле и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ. Всего были введены санкции против 125 юридических лиц, из которых 85 зарегистрированы на территории РФ и 40 - в Крыму.

НАБУ задержало бизнесмена Альперина

Национальное антикоррупционное бюро задержало бизнесмена Вадима Альперина. В НАБУ заявили, что одесский бизнесмен возглавляет преступную организацию, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Национальный банк обвинил Коломойского в давлении

Правление Национального банка заявило о давлении со стороны бизнесмена Игоря Коломойского.

"Несколько недель продолжается сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушек", - говорится в заявлении НБУ.

В финучреждении обвиняют бывшего владельца ПриватБанка в организации этих акций.

Старт второго этапа медреформы одобрил Кабмин

Правительство приняло решение о начале второго этапа медицинской реформы. Кабмин принял программу медицинских гарантий, которая заработает 1 апреля 2020 года и станет началом второго этапа трансформации системы здравоохранения. Данная программа будет действовать для всех видов медицинской помощи.

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