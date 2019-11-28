Министерский секс-скандал: Криклий рассказал, как ему работалось Клитиной

Министр просил Клитину сосредоточиться на нескольких евроинтеграционных законопроектов, а она "хотела заниматься всем и сразу".

С 24 % выполнения плана в отношении ассоциации с ЕС, Клитина подняла показатель до 40 % facebook.com/aleksandra.klitina

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о работе со своей заместительницей Александрой Клитиной, уволенной после секс-скандала.

Об этом глава министерства заявил в интервью УНИАН.

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“Клитина отвечает (интервью бралось до увольнения Клитиной - ред.) за евроинтеграцию. Когда я пришел, мы имели 24 процента выполнения плана в отношении ассоциации с ЕС. Сейчас - 40 процентов. То есть, за два месяца мы продвинулись гораздо больше, чем за три года“, - сказал министр.

Однако, как уточнил министр, по его словам, “это все равно мало“.

“Мы имеем много евроинтеграционных законопроектов, и я просил, чтобы она сосредоточилась исключительно на этом. А Клитина хотела заниматься всем и сразу. Мой опыт говорит, что когда человек выполняет много разных задач, то это не дает положительного результата“, - отметил министр.

По словам Криклия, каждому члену своей команды он говорит, что “вы должны заслужить авторитет“. При этом от отметил, что Клитина жаловалась, что не все подчиненные ее слушаются.

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“Если вы не сможете стать лидером, и рынок, бизнес, подчиненные не будут вас поддерживать, то вы не подходите для этой должности. С самого начала Клитина говорила, что кто-то ее не слушает. Я отвечал, что не буду лезть в микроменеджмент. Заместители существуют, чтобы меня усиливать, а не приходить ко мне с проблемами“, - рассказал Владислав Криклий.

Как сообщалось 27 ноября, заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, угодившая в громкий секс-скандал, уволена с занимаемой должности.

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19 ноября был опубликован разговор “слуг народа“ о назначении замминистра Клитиной.

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