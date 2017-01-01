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У Зеленского нет статуса в деле об “угрозах”, его не допрашивали, - Труба

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Директор ГБР рассказала о скандальном деле.
Роман Труба
Роман Труба
Delo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакого статуса в деле “об угрозах со стороны Федины и Звиробий”. 

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Об этом рассказал Роман Труба, директор ГБР, передает Интерфакс-Украина.

По словам Трубы, президента Зеленского в рамках скандального дела не допрашивали.

На сегодняшний день президента не допрашивали, процессуального статуса у него еще нет, - сказал он журналистам.

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Директор ГБР также отметил, что в рамках расследования этого дела ГБР направила для согласования в Генпрокуратуру два проекта подозрения.

Напомним, Марусю Звиробий, угрожающую Зеленскому, вызвали на допрос в ГБР. Следователи Государственного бюро расследований вызвали на допрос волонтера Марусю Зверобий, которую обвиняют в угрозах в адрес президента Владимира Зеленского.

 

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Теги: ГБР, Труба, Зеленский, угрозы, Федина, Звиробий
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