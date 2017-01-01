У Зеленского нет статуса в деле об “угрозах”, его не допрашивали, - Труба
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакого статуса в деле “об угрозах со стороны Федины и Звиробий”.
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Об этом рассказал Роман Труба, директор ГБР, передает Интерфакс-Украина.
По словам Трубы, президента Зеленского в рамках скандального дела не допрашивали.
На сегодняшний день президента не допрашивали, процессуального статуса у него еще нет, - сказал он журналистам.
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Директор ГБР также отметил, что в рамках расследования этого дела ГБР направила для согласования в Генпрокуратуру два проекта подозрения.
Напомним, Марусю Звиробий, угрожающую Зеленскому, вызвали на допрос в ГБР. Следователи Государственного бюро расследований вызвали на допрос волонтера Марусю Зверобий, которую обвиняют в угрозах в адрес президента Владимира Зеленского.
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