Итоги 5 декабря: Зеленский на обложке и драка в Раде

Журнал Time поместил на обложку фото президента Украины; в Раде произошла потасовка между нардепами. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

США объявили о новых санкциях против России

Министерство финансов США объявило о введении санкций против 17 человек, включая граждан России и Украины, а также в отношении семи российских компаний. Санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.

В частности, под санкции попали россияне Максим Якубец и Игорь Турашев, которых обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp.

Зеленский попал на обложку Time

Президент Владимир Зеленский снялся для обложки американского журнала Time. Статья The Man in the Middle (Человек посередине) будет опубликована в новом номере Time. Выпуск запланирован на 16 декабря.

Под фото написано, что Зеленский оказался между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом: “Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом“.

В Раде двое ''слуг народа'' подрались из-за женщины

В Верховной Раде во время пленарного заседании произошла драка между народными депутатами. О драке заявил председатель парламента Дмитрий Разумков. “Прекратите драку в зале. Уважаемые коллеги, успокойтесь“, - отметил он.

Речь шла о драке за колонной. Конфликт между нардепом от Слуги народа Гео Леросом и его коллегой по фракции Максимом Бужанским произошел после того, как еще один нардеп от Слуги народа Ирина Верещук сделала замечание Леросу, попросив его не использовать мат.

ПЦУ создала специальную миссию для Филарета

Синод Православной церкви Украины решил создать для почетного патриарха Филарета должность в ПЦУ. В частности, Синод принял решение создать религиозную организацию в составе Православной церкви Украины в форме миссии.

В Раде поймали десятого кнопкодава

Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват скнопкодавил за другого нардепа из Закарпатья. При рассмотрении во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые участвовали в АТО на Донбассе, Горват нажал на две кнопки “воздержался“ - за себя и за своего соседа. При этом правую руку, которую протянул к чужому пульта, народный избранник прикрыл газетой.

