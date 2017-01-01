Из СИЗО вышел экс-директор лагеря "Виктория", где сгорело 3 детей

На фоне новой огненной трагедии в Одессе из-под стражи отпущен фигурант похожей трагедии двухлетней давности.

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Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения бывшему директору лагеря “Виктория“ Петросу Саркисяну. Об этом сообщает “Думская“.

Он содержался в СИЗО с сентября 2017 года. Суд отпустил Саркисяна под круглосуточный домашний арест из-за плохого состояния его здоровья.

Адвокаты отметили, что все следственные действия по делу уже проведены, а потому их подзащитный не может помешать сбору доказательств.

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Саркисяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

15 сентября 2017 года в детском лагере “Виктория“ на улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории находилось 150 детей, 42 из них – в горящем корпусе.

Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной комнате.

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В сентябре суд арестовал без права залога Саркисяна и старшего воспитателя Наталию Янчик. Им объявили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель детей. В апреле 2018 года суд дал Янчик условный срок.

25 июня 2019 года Киевский райсуд Одессы продлил срок содержания Саркисяна в СИЗО еще на два месяца.

В деле о пожаре в “Виктории“ также фигурируют два чиновника ГСЧС и экс-вице-мэр Одессы.

Напомним, в сгоревшем Одесском колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Причиной трагедии в Одесском колледже могло стать отсутствие системы пожарной сигнализации.

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