Из СИЗО вышел экс-директор лагеря "Виктория", где сгорело 3 детей
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Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения бывшему директору лагеря “Виктория“ Петросу Саркисяну. Об этом сообщает “Думская“.
Он содержался в СИЗО с сентября 2017 года. Суд отпустил Саркисяна под круглосуточный домашний арест из-за плохого состояния его здоровья.
Адвокаты отметили, что все следственные действия по делу уже проведены, а потому их подзащитный не может помешать сбору доказательств.
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Саркисяна обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
15 сентября 2017 года в детском лагере “Виктория“ на улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории находилось 150 детей, 42 из них – в горящем корпусе.
Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной комнате.
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В сентябре суд арестовал без права залога Саркисяна и старшего воспитателя Наталию Янчик. Им объявили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель детей. В апреле 2018 года суд дал Янчик условный срок.
25 июня 2019 года Киевский райсуд Одессы продлил срок содержания Саркисяна в СИЗО еще на два месяца.
В деле о пожаре в “Виктории“ также фигурируют два чиновника ГСЧС и экс-вице-мэр Одессы.
Напомним, в сгоревшем Одесском колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Причиной трагедии в Одесском колледже могло стать отсутствие системы пожарной сигнализации.
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