Итоги 10 декабря: Смерть Лужкова и Лавров у Трампа

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Бывший мэр Москвы умер в Германии; глава МИД России посетил Вашингтон: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Бывший мэр Москвы умер во время операции в Германии

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в одной из клиник Мюнхена на 84-м году жизни. По данным СМИ, он прибыл в Германию на плановую операцию по чистке сосудов, однако во время процедуры произошла аллергическая реакция.

Корреспондент.net собрал подробности о Лужкове во главе российской столицы и вспомнил его высказывания об Украине.

Лавров встретился с Помпео и Трампом в Вашингтоне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в США, где провел переговоры с госсекретарем Майклом Помпео, и почти час беседовал в президентом Дональдом Трампом.

Американский лидер остался доволен встречей с главой МИД РФ, во время которой он призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной и предостерег от попыток вмешаться в американские выборы.

В Стокгольме состоялось вручение Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий. Король Швеции Карл XVI Густав вручил награды в области медицины, физики, химии, литературы и экономики.

В этом году лауреатами премии стали 14 человек.

ГБР открыло дело против Порошенко из-за минских соглашений

Госбюро расследований открыло дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по статье госизмена из-за подписания минских соглашений в 2015 году.

В Нафтогазе озвучили цену на газ в первом квартале 2020 года

Директор интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов сообщил, что в первом квартале 2020 года гарантированная цена на газ для населения составит 5,5 тысячи гривен за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

Кабмин Финляндии возглавила самая молодая премьер-министр в мире

Парламент Финляндии утвердил назначение Санны Марин на должность премьер-министра страны. Таким образом, 34-летняя Марин стала самым молодым главой правительства в мире.

США поздравили Украину с успешными переговорами в Париже

Вашингтон поздравил Киев с успехом на нормандской встрече в Париже. В США отметили, что благодаря переговорам достигнут важный прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.

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