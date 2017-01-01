Итоги 10 декабря: Смерть Лужкова и Лавров у Трампа
Бывший мэр Москвы умер в Германии; глава МИД России посетил Вашингтон: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Бывший мэр Москвы умер во время операции в Германии
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в одной из клиник Мюнхена на 84-м году жизни. По данным СМИ, он прибыл в Германию на плановую операцию по чистке сосудов, однако во время процедуры произошла аллергическая реакция.
Корреспондент.net собрал подробности о Лужкове во главе российской столицы и вспомнил его высказывания об Украине.
Лавров встретился с Помпео и Трампом в Вашингтоне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в США, где провел переговоры с госсекретарем Майклом Помпео, и почти час беседовал в президентом Дональдом Трампом.
Американский лидер остался доволен встречей с главой МИД РФ, во время которой он призвал Москву урегулировать конфликт с Украиной и предостерег от попыток вмешаться в американские выборы.
В Стокгольме состоялось вручение Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий. Король Швеции Карл XVI Густав вручил награды в области медицины, физики, химии, литературы и экономики.
В этом году лауреатами премии стали 14 человек.
ГБР открыло дело против Порошенко из-за минских соглашений
Госбюро расследований открыло дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко по статье госизмена из-за подписания минских соглашений в 2015 году.
В Нафтогазе озвучили цену на газ в первом квартале 2020 года
Директор интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов сообщил, что в первом квартале 2020 года гарантированная цена на газ для населения составит 5,5 тысячи гривен за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).
Кабмин Финляндии возглавила самая молодая премьер-министр в мире
Парламент Финляндии утвердил назначение Санны Марин на должность премьер-министра страны. Таким образом, 34-летняя Марин стала самым молодым главой правительства в мире.
США поздравили Украину с успешными переговорами в Париже
Вашингтон поздравил Киев с успехом на нормандской встрече в Париже. В США отметили, что благодаря переговорам достигнут важный прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе.
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