Один из скелетов принадлежал ребенку.

Захорошение было сделано примерно 100 лет назад

Школа на кладбище: В Борисполе нашли два человеческих скелета

Школа на кладбище: В Борисполе нашли два человеческих скелета

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В городе Борисполь Киевской области на территории школы №2 в среду, 11 декабря, коммунальщики проводили работы и обнаружили два человеческих скелета.

Об этом сообщает "Погляд" со ссылкой на главу общественной организации "Штурм" Тома Райдера.



На место находки были вызваны сотрудники Бориспольского государственного исторического музея и полиция. Как выяснилось, ранее на территории школы находилось кладбище.

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Отмечается, что один из скелетов принадлежал ребенку, возрастом до 14 лет, похороненному примерно 100 лет назад в деревянном гробу. Рядом обнаружили еще одно захоронение, что свидетельствует о старом кладбище в минимум два ряда. Также в траншее был обнаружен пожарный гидрант.



Выкопанные человеческие останки забрала полиция на экспертизу.

Как сообщалось 15 ноября, возле Ровно под асфальтом нашли могилу воинов УПА.

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