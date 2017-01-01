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Школа на кладбище: В Борисполе нашли два человеческих скелета

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Один из скелетов принадлежал ребенку.
Школа на кладбище: В Борисполе нашли два человеческих скелета
© poglyad.tv
Фото 1/3
  • Захорошение было сделано примерно 100 лет назад
  • Захорошение было сделано примерно 100 лет назад
  • Захорошение было сделано примерно 100 лет назад
Школа на кладбище: В Борисполе нашли два человеческих скелета
Захорошение было сделано примерно 100 лет назад
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В городе Борисполь Киевской области на территории школы №2  в среду, 11 декабря, коммунальщики проводили работы и обнаружили два человеческих скелета. 

Об этом сообщает "Погляд" со ссылкой на главу общественной организации "Штурм" Тома Райдера.

На место находки были вызваны сотрудники Бориспольского государственного исторического музея и полиция. Как выяснилось, ранее на территории школы находилось кладбище.

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Отмечается, что один из скелетов принадлежал ребенку, возрастом до 14 лет, похороненному примерно 100 лет назад в деревянном гробу. Рядом обнаружили еще одно захоронение, что свидетельствует о старом кладбище в минимум два ряда. Также в траншее был обнаружен пожарный гидрант.

Выкопанные человеческие останки забрала полиция на экспертизу.

Как сообщалось 15 ноября, возле Ровно под асфальтом нашли могилу воинов УПА.

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Теги: кладбище, школа, Борисполь, могила, кости, скелет
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