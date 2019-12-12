В МВД знают, кто оказывал сопротивление следствию в деле Шеремета

Их обещают привлечь к ответственности.

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На следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета оказывалось системное сопротивление, и те, кто это делал, будут привлечены к ответственности. Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.

Он отметил, что следствие продолжалось по “латентному преступлению“, после которого прошло уже три с половиной года, что усложняло его раскрытие.

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Также он поблагодарил журналистов, которые передали следствию репортажи, “отснятые в рамках журналистских расследований“.

На протяжении следствия на определенных этапах оказывалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования, - сказал Клименко.

Напомним, вечером 12 декабря Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. В убийстве журналиста подозревают 5 человек.

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