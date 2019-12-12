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В МВД знают, кто оказывал сопротивление следствию в деле Шеремета

Комментариев: 7
Их обещают привлечь к ответственности.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко
npu.gov.ua

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На следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета оказывалось системное сопротивление, и те, кто это делал, будут привлечены к ответственности. Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.

Он отметил, что следствие продолжалось по “латентному преступлению“, после которого прошло уже три с половиной года, что усложняло его раскрытие.

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Также он поблагодарил журналистов, которые передали следствию репортажи, “отснятые в рамках журналистских расследований“.

На протяжении следствия на определенных этапах оказывалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования, - сказал Клименко.

Напомним, вечером 12 декабря Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета. В убийстве журналиста подозревают 5 человек.

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Теги: убийство Шеремета, следствие, МВД
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Комментариев (7)
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Л_о_л_а    12.12.2019, 20:21
Оценка:  -4
Л_о_л_а
прикольно будет. если заказчиком окажется Петя Рваныйносок....
Колишній-східняк    12.12.2019, 20:46
Оценка:  0
Колишній-східняк
Это твои эротические фантазии.
Л_о_л_а    12.12.2019, 20:58
Оценка:  -2
Л_о_л_а
посмотрим....у нас еще много интересного впереди...
Колишній-східняк    12.12.2019, 20:06
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Зеля сказал Авакову, что если тот до Нового года убийство не раскроет, распрощается с должностью. И вуаля, до Нового года осталось еще чуть больше двух недель. А до этого он что, не министром МВД был?
Woodbrother    12.12.2019, 20:01
Оценка:  -2
Woodbrother
Доказательство вины в том -что липовые подозреваемые спали ночью дом. Это видимо очень плохо с точки зрения слуг путена.
Колишній-східняк    12.12.2019, 20:07
Оценка:  -2
Колишній-східняк
спали или спалили?
Woodbrother    12.12.2019, 20:34
Оценка:  0
Woodbrother
Спали - естественно. Долбанная клавиатура, купил какую то фигню.
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